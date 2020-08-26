Malazgirt Zaferi'ne devlet töreni

Malazgirt Zaferin'in yıl dönümleri 4 yıldır Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın katılımıyla ile devlet töreni ile kutlanıyor. Devletimiz Malazgirt Zaferi anma toplantılarına büyük önem veriyor Savaşın yapıldığı Malazgirt Bölgesi Tarım Orman Bakanlığı tarafından tarihi milli park ilan edilmesi bölgeye verilen önemi gösteriyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Malazgirt Zaferi ile ilgili paylaşımında önemli mesaj verirken Ahlat ve Malazgirt'te tarih yeniden yaşatıldı .Cumhurbaşkanlığı için Ahlat'ta yapılan makam binası ilk kez 2020 yılın da açıldı Cumhurbaşkanı. Erdoğan 25 Ağustos 2020 akşamı Ahlat'ta kaldı sabah 26 Ağustos da Malazgirt'e geçti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MALAZGİRT PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gebze Gazetesi Canlı Yayın Yaptı
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın Malazgirt de yaptığı konuşmayı Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak abonesi olduğunuz Anadolu ajansın dan alarak Gebze Gazetesi sosyal medya sayfasın da canlı yayınladık
https://www.facebook.com/107558986022474/posts/2995628100548867/?d=n
Ahlat'tan Malazgirt'e Anadolu Ruhu Belgeseli
Araştırmacı gazeteci ve devri alem belgesel program yapımcısı olarak ilk kez Malazgirt e 2004 yılın da gitmiş çekimler yapmıştık 2018 ve 2019 yılların da Ahlat ve Malazgirt de düzenlenen devlet törenlerine katılıp belgesel çekimleri yapmıştım devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak çektiğimiz ve bir çok tv kanalında yayınlanan Ahlat dan Malazgirt e Anadolu ruhu belgeselimizi sizlerle paylaşıyorum
https://m.youtube.com/watch?v=9GXSeJe7INE
Ahlat dan Malazgirt e Devri Alem
Ahlat dan Malazgirt e adı ile hazırladığımız ikinci belgeselimiz
https://www.youtube.com/watch?v=-ZOJ20NPk98&feature=youtu.be
Şiir Tadın da Malazgirt Zaferini Anıyoruz
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirini Sizlerle paylaşarak şiir tadın da bir kez daha Malazgirt zaferini coşku ile kutluyoruz
Aylardan Ağustos, günlerden Cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a
Bozkurtlar ordusu geçti hücuma
Yeni bir şevk ile gürledi gökler
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber
Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu
Ardında Oğuz'un ellibin tuğu
Andırır Altay'dan kopan bir çığı
Budur, Peygamberin övdüğü Türkler...
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber
Türk, Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi
Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi
Bu ses insanlığa Hakk'ın müjdesi
Bu seste birleşir bütün yürekler...
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber!..
Nağramızdır bu gün gök gürültüsü,
Kanımızdır bugün yerin örtüsü
Gazi atlarımın nal parıltısı
Kılıçlarımızdır çakan şimşekler...
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber!..
Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
Anadolu başlar, vatan olmaya...
Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!
En güzel marşını vurmadan mehter
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber