Malazgirt Zaferi'ne devlet töreni

Malazgirt Zaferin'in yıl dönümleri 4 yıldır Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın katılımıyla ile devlet töreni ile kutlanıyor.

Malazgirt Zaferin'in yıl dönümleri 4 yıldır Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın katılımıyla ile devlet töreni ile kutlanıyor. Devletimiz Malazgirt Zaferi anma toplantılarına büyük önem veriyor Savaşın yapıldığı Malazgirt Bölgesi Tarım Orman Bakanlığı tarafından tarihi milli park ilan edilmesi bölgeye verilen önemi gösteriyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Malazgirt Zaferi ile ilgili paylaşımında önemli mesaj verirken Ahlat ve Malazgirt'te tarih yeniden yaşatıldı .Cumhurbaşkanlığı için Ahlat'ta yapılan makam binası ilk kez 2020 yılın da açıldı Cumhurbaşkanı. Erdoğan 25 Ağustos 2020 akşamı Ahlat'ta kaldı sabah 26 Ağustos da Malazgirt'e geçti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MALAZGİRT PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.



Gebze Gazetesi Canlı Yayın Yaptı

Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın Malazgirt de yaptığı konuşmayı Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak abonesi olduğunuz Anadolu ajansın dan alarak Gebze Gazetesi sosyal medya sayfasın da canlı yayınladık

https://www.facebook.com/107558986022474/posts/2995628100548867/?d=n





Ahlat'tan Malazgirt'e Anadolu Ruhu Belgeseli

Araştırmacı gazeteci ve devri alem belgesel program yapımcısı olarak ilk kez Malazgirt e 2004 yılın da gitmiş çekimler yapmıştık 2018 ve 2019 yılların da Ahlat ve Malazgirt de düzenlenen devlet törenlerine katılıp belgesel çekimleri yapmıştım devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak çektiğimiz ve bir çok tv kanalında yayınlanan Ahlat dan Malazgirt e Anadolu ruhu belgeselimizi sizlerle paylaşıyorum

https://m.youtube.com/watch?v=9GXSeJe7INE





Ahlat dan Malazgirt e Devri Alem

Ahlat dan Malazgirt e adı ile hazırladığımız ikinci belgeselimiz

https://www.youtube.com/watch?v=-ZOJ20NPk98&feature=youtu.be





Şiir Tadın da Malazgirt Zaferini Anıyoruz

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirini Sizlerle paylaşarak şiir tadın da bir kez daha Malazgirt zaferini coşku ile kutluyoruz

Aylardan Ağustos, günlerden Cuma

Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a

Bozkurtlar ordusu geçti hücuma

Yeni bir şevk ile gürledi gökler

Ya Allah...Bismillah... Allahuekber

Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu

Ardında Oğuz'un ellibin tuğu

Andırır Altay'dan kopan bir çığı

Budur, Peygamberin övdüğü Türkler...

Ya Allah...Bismillah... Allahuekber

Türk, Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi

Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi

Bu ses insanlığa Hakk'ın müjdesi

Bu seste birleşir bütün yürekler...

Ya Allah...Bismillah... Allahuekber!..

Nağramızdır bu gün gök gürültüsü,

Kanımızdır bugün yerin örtüsü

Gazi atlarımın nal parıltısı

Kılıçlarımızdır çakan şimşekler...

Ya Allah...Bismillah... Allahuekber!..

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,

Anadolu başlar, vatan olmaya...

Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!

En güzel marşını vurmadan mehter

Ya Allah...Bismillah... Allahuekber







