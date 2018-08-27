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Malazgirt Zaferi’nin Yıl dönümünde Devri Alem farkı

İsmail Kahraman Makale

Malazgirt Zaferi'nin Yıl dönümünde Devri Alem farkı

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:08

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26 Ağustos’ da 1071’de yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan ve ebedi yurt haline getiren tarihi bir zaferin adıdır. Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan, kendi ordusundan 2-3 katı büyüklüğünde ki Bizans Ordusu’nu Malazgirt’de tarumar etmiş ve Anadolu’yu ebediyyen Türk yurdu haline getirmişti. Devletimizin zirvesi dün Malazgirt Zaferi’nin aradan geçen 947 yıla rağmen aynı ruh ve heyecanla bir kez daha kutladı. Devri Alem Belgesel ekibi olarak bizler de bu eşsiz zaferin yıl dönümünde Anadolu’ya giderek Malazgirt’de yerimizi aldık. Burada ki izlenimlerimizi sizlerle paylaşırken, Malazgirt Destanını yazan başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

ERZURUM’DAN AHLAT’A DEVRİ ALEM

Yedi Renk, Tek Yürek Platformu üyeleri ile Malazgirt Meydan muharebesi yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Cuma günü sabah 04.00’de Erzurum’dan yola çıkıp, Lala Paşa caminde sabah namazı kılıp, Meşhur Erzurum çorbasından içerek, Hasankale, Köprüköy üzerinden Eleşgirt, Ağrı, Patnos Yolu ile Ahlata gidiyoruz.

Anadolu’nun güzelliklerini doya doya seyir ederek, Murat Irmağı’nı takip ederek Adil Cevaz’dan Ahlat’a geliyoruz. Bir kez daha Van Gölü’nün ihtişamı ile göz göze geliyoruz.

Malazgirt Meydan Muharebesi yıl dönümü kutlama programı bu yıl Ahlat’tan başlatıldı. Ahlat’da Yüz yıllar öncesinde olduğu gibi Van Gölü kenarındaki geniş sahrada namazgah kurulmuş. Beyaz Çadırlar ve Okçular Vakfı’nın organizasyonu ile tarih yeniden yaşatılmış. Cuma namazı için ezan okunurken, sanki zaman Durmuş Asırlar öncesindeki Sultan Alparslan’ın askerlerinin heyecanını yaşıyoruz. Hep birlikte Cuma Namazımızı kılıp dualar ediyoruz.

İslam medeniyetinde Kubbetül İslam olarak bilinen Anadolu’ya giriş kapısı Ahlat’da Devri Alem belgesel programı izleyicilerinin yoğun ilgisi ile karşılanmanın mutluluğunu yaşadık.

BELGESEL TADINDA VAN’DAN MUŞ A DEVRİ ALEM

Malazgirt Meydan Muharebesi anma toplantılarına katılmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Kubbetül İslam Ahlat’da 23 Ağustos akşam düzenlenen Yürüyüşe katılarak, şehitlerin ruhuna Fatiha okuyarak Gece geç vakitlerde Erciş’e geliyoruz.

Tarihler 25 Ağustos 2018… Van’ın Erciş ilçesinden yola çıkıp Malazgirt üzerinden Muş’a gideceğiz.

Van gölü sahilindeki Erciş’den yola çıkıyoruz. Depremde büyük hasar gören Erciş yaralarını sarmış, Van gölü sahilinde bir tabloyu andırıyor. Uzun kavak ağaçları ile yeşil bir vahayı andıran ağrının Patnos ilçesinden geçiyoruz. Halen zirvesinde kar bulunan Süphan Dağının manzarasını seyir ederek, 947 yıl önce Destanlar yazılan Malazgirt’e geliyoruz. Şehir merkezindeki Sultan Muhammet Han anıtı bize “Hoş geldiniz” diyerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tören alanında yapılan çalışmaları görüp, Malazgirt şehitlerine Fatiha okuyup, Muşa gitmek üzere Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Muşlu akademisyen Tarihçi Çağrı beyin rehberliğinde Muş’a gitmek üzere Bulanık ve Korkut ilçesi üzerinden Muş’a gidiyoruz. Dağlar ovalar ve köyler.. Muhteşem güzelliğe sahip ovalar..Ama en önemlisi misafirperver güzel Anadolu köylülerini ziyaret edip belgesel çekerek, Hasköy ilçesinden Muş’a geliyoruz. Ova içindeki Muş’un tarihi Eserleri dağların manzarası. Eski Muş caddesi içinden geçerek Muş’un soğuk sularından içerek, Bitlis’in Güroymak, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinden geçerek, Erciş’e gece geç vakitlerde geliyoruz.

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