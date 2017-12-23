Maldivli bakan Kocaeli'nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bir cazibe merkezi haline getirilen SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlıyor. Merkezin bu seferki konuğu Maldiv Cumhuriyeti Alt Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Dr. Muhammed Muiz oldu.



KONUK BAKAN HAYRAN KALDI

SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret eden Maldiv Cumhuriyeti Alt Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Dr. Muhammed Muiz’i Büyükşehir Belediyesi personeli eşlik etti. Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi hakkında bilgiler alan konuk bakan, yapılan çalışmalara hayran kaldı. Konuk Bakan, Büyükşehir Belediyesi’nin kentin mirasına çıkmasının son derece değerli olduğunu kaydederek ülkesinde de bu tarz uygulamaların yapılabileceğinin altını çizdi.

GEÇMİŞE YOLCULUK

Kocaeli’nde SEKA Kâğıt Fabrikası ekonomik ömrünü tamamlayıp kapatıldıktan sonra kentin kültür mirasına hizmet etmeye devam ediyor. Seka arazisi Türkiye’nin ilk ve en büyük endüstriyel dönüşüm parkına dönüştükten sonra halkımızın hizmetine sunulan Seka Kâğıt Müzesi, kâğıdın o muhteşem serüvenini anlatmaya, Seka’nın hatıralarını canlı tutmaya devam ediyor. Kocaeli üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan fotoğraf ve video sergisinde SEKA’nın yaşatılan hatıraları görülüyor. Sergi, Seka çalışanlarının anılarına tanıklık edilerek geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor.

KOCAELİ BİLİM MERKEZİ HAKKINDA

Kocaeli Bilim Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığı ile hayata geçirilmiş bir projedir. Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Kocaeli Bilim Merkezi, 1934 yılında temeli atılan Seka Kağıt Fabrikası içindeki 8.500 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. 70 yıl kağıt üretimi gerçekleştiren Seka Kağıt Fabrikası restore edilerek yoluna Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi olarak devam ediyor.

KOCAELİ BİLİM MERKEZİNDE NELER VAR

Kocaeli Bilim Merkezinde, yaklaşık 250 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerin yanı sıra bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanları, kütüphane, araştırma ofisleri, bilim kafe yer alıyor.