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MALEZYA BELGESELİ (1.Bölüm)

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın öncülüğünde çekilen bu belgeseli Devri Alem tv youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

MALEZYA BELGESELİ (1.Bölüm)

07 Temmuz 2021 Çarşamba 15:21


Belgeselimizi aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 https://www.youtube.com/watch?v=A6vNheZhJuI&t=875s

Malezya Güneydoğu Asya’da Singapur, Tayland ve Endonezya’nın arasında yer alan bir ülkedir. Başkenti Kuala Lumpur’dır. Tropikal bir iklime sahip olan Malezya’nın yıl içerisindeki sıcaklığı genellikle 25 ile 35 derece arasında değişmektedir. Bu yüzden havası sıcak ve nemlidir.

Kültür ve İnanç

Farklı milletlerin ve inançların barış içinde birlikte yaşadığı güvenli bir ülkedir. Ülke nüfusunun yarısını Malezya’nın yerel halkı olan Malay’lar oluşturur kalan nüfusu ise Çin, Hindistan ve diğer gruplar oluşturmaktadır. Ülkenin resmi dili Malaycadır ama İngilizce yaygın olarak konuşulmaktadır. Her etnik grup kendi dilini özgürce kullanabildiği gibi nüfusun büyük bir kısmı yaygın olarak İngilizceyi kullanmaktadır.

Resmi olarak Müslüman bir ülkedir ancak nüfusun yarısını farklı milletler ve inançlar oluşturduğu için her grup kendi inancını özgürce yaşamaktadır.

Yeme-İçme

Tipik Malezya mutfağı Güneyasya’daki diğer ülkelere göre daha az baharatlıdır. Ülkede aynı zamanda Çin ve Hint mutfağı da yaygın olarak bulunmaktadır. Sıklıkla tükettikleri başlıca besinler pirinç, tavuk, et ve balıktır. Çin yemekleri genellikle domuz eti içerir. Hint yemekleri ise daha çok sebze ağırlıklıdır ve kesinlikle sığır eti  içermezler.


Turizm

Malezya yıllar içinde aldığı sayısız uluslararası ödül ile bölgedeki ve dünyadaki en iyi seyahat

noktalarından biri olarak yerini sağlamlaştırmıştır. 2011 yılında ülke, Dünya Seyahat Ödülleri

içerisinde Asya’nın Lider Spor Turizmi Merkezi ödülünü alırken Kuala Lumpur ise Asya’nın Lider Şehir Destinasyonu ödülünü almıştır. Malezya aynı zamanda Lonely Planet’in Dünyanın ilk On Ülkesi listesine girmiş, Uygun Fiyatlı Destinasyonlar ve Medikal Maceralarda önde gelen mekânlar sıralamalarında da yer almıştır.

Malezya’ya Çin’den, Avustralya’dan, Yeni Zelanda’dan sürekli turist giriş çıkışı vardır. Singapur’a yakın olması da Malezya turizmi için büyük avantaj sağlamaktadır. Malezya’nın diğer Müslüman ülkelere vize uygulamaması da Malezya’ya olan ilgiyi artırmaktadır.




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