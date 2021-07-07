MALEZYA BELGESELİ (1.Bölüm)

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Malezya Güneydoğu Asya’da Singapur, Tayland ve Endonezya’nın arasında yer alan bir ülkedir. Başkenti Kuala Lumpur’dır. Tropikal bir iklime sahip olan Malezya’nın yıl içerisindeki sıcaklığı genellikle 25 ile 35 derece arasında değişmektedir. Bu yüzden havası sıcak ve nemlidir.





Kültür ve İnanç

Farklı milletlerin ve inançların barış içinde birlikte yaşadığı güvenli bir ülkedir. Ülke nüfusunun yarısını Malezya’nın yerel halkı olan Malay’lar oluşturur kalan nüfusu ise Çin, Hindistan ve diğer gruplar oluşturmaktadır. Ülkenin resmi dili Malaycadır ama İngilizce yaygın olarak konuşulmaktadır. Her etnik grup kendi dilini özgürce kullanabildiği gibi nüfusun büyük bir kısmı yaygın olarak İngilizceyi kullanmaktadır.

Resmi olarak Müslüman bir ülkedir ancak nüfusun yarısını farklı milletler ve inançlar oluşturduğu için her grup kendi inancını özgürce yaşamaktadır.