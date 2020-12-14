Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Görev Değişimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde bir görev değişimi daha gerçekleşti. 2014 yılından bu yana Büyükşehir Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Hamza Bakkal istifa etti. Bakkal’dan boşalan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na yine Büyükşehir’de müfettiş olarak görev yapan Ali İhsan Özgür getirildi.

ALİ İHSAN ÖZGÜR KİMDİR?

1983 yılında İzmit’te doğan Ali İhsan Özgür, Lisans öğrenimini Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Lisansüstü öğrenimini ise aynı bölümde Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayan Özgür, 2009 yılında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak memuriyete başladı. 2011 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak görev yapan Özgür, evli ve 2 çocuk babasıdır.







