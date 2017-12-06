Maliye'den asgari ücret kararı

Maliye Bakanlığı, vergiler dolayısıyla yılın son aylarında asgari ücretin 1404 lira altına düşmesinin telafisiyle ilgili bir tebliğ yayınladı. Buna göre aradaki tutar çalışanların asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edilen torba yasa ile asgari ücretin 1404 lira altına düşmesi sorununa Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile çözüm getirilmişti. Maliye Bakanlığı da düşüşün asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak yapılan yasal düzenlemenin uygulama esaslarını belirledi. Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, 2017 yılı Ocak ayında ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek.