Malta,Türk yatırımcılara önem veriyor!

Başbakan Binali Yıldırım’ın Malta resmi ziyareti kapsamında düzenlenen Türkiye-Malta İş Forumu’na katılan KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, “Malta, Türk yatırımcılara çok önem veriyor” dedi
Başbakan Binali Yıldırım'ın 16-17 Şubat 2017 tarihlerinde AB Dönem Başkanı Malta'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretine Kocaeli iş dünyasını temsilen eşlik eden Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, program kapsamında DEİK/Türkiye-Mal
BAŞTA DENİZCİLİK VE LOJİSTİK SEKTÖRLERİNDE
Ülke dönüşü, Türkiye-Malta İş Forumu’nu değerlendiren KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Türkiye'nin Akdeniz coğrafyasındaki en önemli yatırımlarının Malta'da bulunduğunu ve ülkenin Türk yatırımcılara çok önem verdiğini belirterek, “İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda, çok farklı sektörlerde ciddi bir ivme kazandığı görülüyor. Özellikle Malta turizminde Türkiye'nin azımsanmayacak bir rolü bulunuyor. Kocaelili firmalarımız başta denizcilik, trans-denizcilik