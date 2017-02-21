GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Malta,Türk yatırımcılara önem veriyor!

Başkan Akın Doğan:Malta, Türk yatırımcılara çok önem veriyor

Malta,Türk yatırımcılara önem veriyor!

21 Şubat 2017 Salı 15:23

Başbakan Binali Yıldırım’ın Malta resmi ziyareti kapsamında düzenlenen Türkiye-Malta İş Forumu’na katılan KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, “Malta, Türk yatırımcılara çok önem veriyor” dedi

Başbakan Binali Yıldırım'ın 16-17 Şubat 2017 tarihlerinde AB Dönem Başkanı Malta'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretine Kocaeli iş dünyasını temsilen eşlik eden Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, program kapsamında DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi ve Malta Ticaret Sanayi ve Girişimcilik Odası işbirliğinde düzenlenen Türkiye-Malta İş Forumu’na da katıldı. Burada, Kocaelili firmalar için yeni pazar arayışlarını sürdüren KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, ülkedeki firmalarla ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.

BAŞTA DENİZCİLİK VE LOJİSTİK SEKTÖRLERİNDE

Ülke dönüşü, Türkiye-Malta İş Forumu’nu değerlendiren KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Türkiye'nin Akdeniz coğrafyasındaki en önemli yatırımlarının Malta'da bulunduğunu ve ülkenin Türk yatırımcılara çok önem verdiğini belirterek, “İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda, çok farklı sektörlerde ciddi bir ivme kazandığı görülüyor. Özellikle Malta turizminde Türkiye'nin azımsanmayacak bir rolü bulunuyor. Kocaelili firmalarımız başta denizcilik, trans-denizcilik, lojistik ve eğitim başta olmak üzere, birçok sektörde Malta ile ekonomik işbirliği yapabilir” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuMalta
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiler Gebze'nin Önemini Vurguladı! Çiler Gebze'nin Önemini Vurguladı!
Yaşarken Öldürdüler! Yaşarken Öldürdüler!
Önce Kızdı, Sonra Bileğini Kesti! Önce Kızdı, Sonra Bileğini Kesti!
Şırnak Valisi 'nin Konuğu Köşker! Şırnak Valisi 'nin Konuğu Köşker!
500 Bin Gence 502 TL maaş 500 Bin Gence 502 TL maaş
Dilovası Osb de Neler oluyor Dilovası Osb de Neler oluyor
Yukarı Çık

Çiler Gebze'nin Önemini Vurguladı!
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler Gebzenin öneminden söz etti.

Haberi Oku