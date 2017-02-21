Malta,Türk yatırımcılara önem veriyor!

Başbakan Binali Yıldırım’ın Malta resmi ziyareti kapsamında düzenlenen Türkiye-Malta İş Forumu’na katılan KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, “ Malta, Türk yatırımcılara çok önem veriyor” dedi

Başbakan Binali Yıldırım'ın 16-17 Şubat 2017 tarihlerinde AB Dönem Başkanı Malta'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretine Kocaeli iş dünyasını temsilen eşlik eden Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, program kapsamında DEİK/Türkiye-Mal ta İş Konseyi ve Malta Ticaret Sanayi ve Girişimcilik Odası işbirliğinde düzenlenen Türkiye-Malta İş Forumu’na da katıldı. Burada, Kocaelili firmalar için yeni pazar arayışlarını sürdüren KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, ülkedeki firmalarla ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.

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