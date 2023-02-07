GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mamikler İnşaattan Herkese Örnek Olacak Davranış

Kocaeli’de inşaat ve kuyumculuk alanında önemli faaliyetler gösteren Mamikler İnşaat, iş makinalarını deprem bölgesine gönderdiklerini duyurdu. Hatay iline gönderilen iş makinaları, koordinatör valilik tarafından ihtiyaç görülen yıkım bölgelerine gönderilecek

Mamikler İnşaattan Herkese Örnek Olacak Davranış

07 Şubat 2023 Salı 14:39

 

İŞ MAKİNELERİNE İHTİYAÇ VAR

6 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Hatay’da ağır yıkıma yol açtı.  Depremin etkilediği illerde binlerce yıkılan bina enkaz halinde duruyor. Yüzlerce hatta binlerce vatandaşımız halen bu enkazların altında. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları için binlerce iş makinasına ihtiyaç duyuluyor.

MAMİKLER'DEN DESTEK

Mamikler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Mamik, iş makinası ihtiyacı için yapılan çağrılara sessiz kalmadı ve bölgeye kendi firmalarına ait iş makinalarını Hatay iline gönderdi. 

Mamikler İnşaat'tan yapılan açıklamada, “ Kahramanmaraş merkezli deprem, bölgede çok büyük bir yıkım yaşattı, hasar verdi. Yıkılan binalarda halen kurtarılmayı bekleyen yüzlerce vatandaşımız, canlarımız var. Ancak bu enkazları kaldıracak iş makinası konusunda sıkıntı yaşanıyor. Mamikler olarak kendi firmamıza ait iş makinalarını bölgeye gönderdik. İş makinalarıyla birlikte operatörlerimizi de gönderdik” ifadeleri kullanıldı. Mamikler inşaatın bu özverili hareketi diğer fabrikalara ve iş insanlarına da örnek olmalı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkMAMİKLERKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YALNIZ DEĞİLSİNİZ... YALNIZ DEĞİLSİNİZ...
TRABZONLULAR DERNEĞİ BAŞKANI KADIOĞLUNUN ARDINDAN TRABZONLULAR DERNEĞİ BAŞKANI KADIOĞLUNUN ARDINDAN
DEPREM GERÇEĞİNİ BİR KEZ DAHA YAŞIYORUZ DEPREM GERÇEĞİNİ BİR KEZ DAHA YAŞIYORUZ
Büyükşehir’den deprem bölgesine ekipler gitmeye devam ediyor Büyükşehir’den deprem bölgesine ekipler gitmeye...
İş adamından yardım çağrısı İş adamından yardım çağrısı
VAKİT DEPREMZEDELERE DUA VE YARDIM VAKTİ VAKİT DEPREMZEDELERE DUA VE YARDIM VAKTİ
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

YALNIZ DEĞİLSİNİZ...
Bir çok okul gibi Gebzenin seçkin okulu olan Emlakkonutları Ortaokuluda depremzedelere karşı kayıtsız kalmadı...

Haberi Oku