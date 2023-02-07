Mamikler İnşaattan Herkese Örnek Olacak Davranış

İŞ MAKİNELERİNE İHTİYAÇ VAR

6 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Hatay’da ağır yıkıma yol açtı. Depremin etkilediği illerde binlerce yıkılan bina enkaz halinde duruyor. Yüzlerce hatta binlerce vatandaşımız halen bu enkazların altında. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları için binlerce iş makinasına ihtiyaç duyuluyor.

MAMİKLER'DEN DESTEK

Mamikler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Mamik, iş makinası ihtiyacı için yapılan çağrılara sessiz kalmadı ve bölgeye kendi firmalarına ait iş makinalarını Hatay iline gönderdi.

Mamikler İnşaat'tan yapılan açıklamada, “ Kahramanmaraş merkezli deprem, bölgede çok büyük bir yıkım yaşattı, hasar verdi. Yıkılan binalarda halen kurtarılmayı bekleyen yüzlerce vatandaşımız, canlarımız var. Ancak bu enkazları kaldıracak iş makinası konusunda sıkıntı yaşanıyor. Mamikler olarak kendi firmamıza ait iş makinalarını bölgeye gönderdik. İş makinalarıyla birlikte operatörlerimizi de gönderdik” ifadeleri kullanıldı. Mamikler inşaatın bu özverili hareketi diğer fabrikalara ve iş insanlarına da örnek olmalı.