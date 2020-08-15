Mamuriye Camii’nin temeli atıldı

Temeli atılan cami köy ve bölge halkının ibadet ihtiyacını karşılayacak. Temel atma programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, camilerin medeniyetimizin merkezinde yer aldığını vurguladı ve “Büyükşehir olarak destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR VE GÖLCÜK İŞBİRLİĞİYLE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliği ile Mamuriye Köyü’nde cami temeli atıldı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Mamuriye Mahalle Muhtarı Kenan Salman ve vatandaşlar katıldı.





“ARKAMIZDA GÜZEL İŞLER BIRAKALIM”

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Başkan Vekili Çakmak, “Allah bizlere arkamızda güzel işler bırakmayı nasip etsin. Eğer arkamızda güzel işler, güzel evlatlar bırakırsak biz öldükten sonra da sevap defterimize yazılmaya devam edecek. İnşallah burada ezanlar okunup namazlar kılındıkça bizlere de sevap yazılacak” dedi.

“CAMİLERİMİZ CIVIL CIVIL OLSUN”

Camilerin İslam’ın ve medeniyetimizin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Çakmak, “Camiler bize hayatı ve doğruyu öğreten yerler. Temelini attığımız bu camimizin en kısa sürede açılışını da yapmak nasip olsun. Hayat dolu, çocuklarımızın içini doldurduğu cıvıl cıvıl bir camimiz olsun” diye konuştu.

HAYIRLI BİR İŞ İÇİN İLK ADIM

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise mübarek Cuma günü hayırlı bir işin ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Caminin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Sezer, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan da yaptığı konuşmada Büyükşehir ve Gölcük Belediyeleri’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.





KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİ

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hasar alan Mamuriye Camii, zamanla kullanılamaz hale geldi. Cami, tehlike oluşturmaması için yıkılırken bölge halkının ibadetlerini yapabilecekleri bir yer ihtiyacı oluştu. Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi’nin işbirliği ile imar edilecek olan cami, bölge halkının ihtiyacını karşılayacak.



