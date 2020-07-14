Manşetlerle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sergisi açıldı

Araştırmacı gazeteci ve devri alem belgesel program Yapımcısı İsmail Kahraman darbenin yıl dönümü ile ilgili İktav belgesrl yayıncılık kütüphanesin de hain darbe girişimi ve manşetlerle Anadolu basını sergisi açtı

Sergi ile ilgili Gebze Gazetesi canlı yayın yaptı

15 Temmuz hain darbe girişimin 4. Yıl dönümün de İktav Belgesel yayıncılık kütüphanemiz de gazete manşetlerin de hain darbe girişimi Anadolu basını Sergisi ile ilgili Gebze Gazetesi canlı yayın da İsmail Kahraman Bilgi veriyor





Arşiv in önemi

Arşivcilik önemlidir, arşivler bir milletin hafıza senedidir. Arşiv çalışmaları geçmişe ışık tutup, geleceği aydınlatan en önemli çalışmalardır. Maalesef yeteri kadar arşivciliğe önem vermiyoruz. Birçok olay yaşayıp, bunları arşiv çalışması haline getirmediğimiz için bunları unutuyoruz. Keşke tüm yaşananları gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde arşivleyip Bilgi ve belgeleri ile tam olarak aktarabilsek.

15 Temmuz hain darbe girişimin 4 yılı dolayısı ile İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kütüphanemizde Manşetlerle Hain Darbe girişimi Gerçeği Gazete Manşetleri Sergisi açarak tarihe karşı görevimizi yapmaya çalıştık.

Araştırmacı gazeteci ve belgeselci olmanın ötesinde arşivciliği önemseyen bir kişi olarak Gebze’de İKTAV kütüphanesini oluşturduk. Binlerce kitap, belgesel, video görüntü, dokümanının olduğu bu vakıfta, 15 Temmuz hain darbe girişimi için de ayrı bir bölüm açarak, o geceyle ilgili çektiklerimiz videoları , gazete arşivlerini, yaşananları Bilgi ve belgeleri ile tarih araştırmacılarının hizmetine sunduk.

Türkiye’nin dört bir tarafında yayınlanan Anadolu gazetelerinin darbeden sona yayınlanan ilk sayılarını toplayarak sergi haline getirip Avrasya Gazeteciler derneğinin resmî internet sayfasından da kamuoyu ile paylaşarak araştırmacıların bilgisine sunduk.





15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında birçok etkinlikler yapılıyor.

Hain darbe girişimi üzerinden 4 yıl geçti. 4 yılda çok şeyler değişti, deyim yerinde ise Millet olarak tarihe canlı şahitlik yaptık. Hain darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananları keşke herkes anılarını yazarak kitaplaştırsa.

Devri Alem Belgesel TV programı olarak 4 yıl önce hain darbe kalkışmasını Kafkas Cephesi Savunması Belgeseli çekmek için gittiğimiz Erzurum, Bayburt ve Karadeniz Bölgesinde yaşadık.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Bayburt belediyesinin dedekorkut şenlikleri için bayburtda bulunuyorduk. Dedekorkut şenliklerin de Bayburt Kopdağı savunması belgesel sunumu gerçekleştirecektik ancak gece alçak darbe girişimi yaşadık . Bayburt meydanından canlı yayın yaparak yaşadığımız olayları not alıp arşivledim.





15 Temmuz Etkinlikleri

Devletimiz tarafından bungğne kadar dört yıldır Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İllerde Valilikler, Büyükşehir Belediyeleri ile İl Belediyeleri, ilçelerde ise Kaymakamlıklar ve Belediyeler 15 Temmuz Programlarını icra etti. 15 Temmuz’u unutturmama ve gelecek kuşaklara aktarma adına Belgeselci olarak üzerimize düşeni yapmanın yanı sıra yakın bir zamanda hayata geçirdiğimiz İKTAV Belgesel Yayıncılık Araştırma Merkezi Kütüphanemizdeki 15 Temmuz Hain Darbe girişimi ile ilgili Anadolu Basını Fotoğraf Sergisi, belgesel, video arşivimizi araştırmacıların hizmetine sunduk. İKTAV Belgesel Yayıncılık Araştırma kütüphanemizde geniş bir arşiv oluştu. Avrasya Gazeteciler Derneği olarak hazırladığımız sergiyi Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Adana Başkanlar Konseyi toplantısında ilk sergi olarak açmıştık.

Belgesel ve video arşivlerimizi araştırmacıların bilgisine sunarak kubbede hoş seda bırakmak istedik. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili darbe gecesi yaşadıklarım başta olmak üzere, ertesi gün sabah Gümüşhane üzerinden Giresun’da gördüklerimizi Giresun, Gebze ve Ankara’daki demokrasi nöbetlerine katılıp, belgesel haline getirerek ve arşivleyerek tarihe karışı görevimizi yapmaya çalıştık. Şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anarken hain darbe girişimi ile ilgili üç yıl önce hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Adana’da açtığımız sergimizin belgesel görsellerini sizlerle paylaşıyoruz.

15 TEMMUZ MÜZESİ

Müzecilikte en az arşivcilik kadar önemli bir hizmettir. Gittiğim her il ve ülkede mutlaka müzeleri ziyarete eder, buradaki tarihi eser ve belgelerle ilgili bilgiler alırım. Gebze’de de bir müze oluşturulması için uzun yıllar çaba gösterdik. Bu noktada, müzeler geleceğe ışık tutan önemli yerlerdir. Bu kapsamda 15 Temmuz Hanin Darbe Girişimiyle ilgili çalışmaları devam eden müze çok dikkatimi çekti. 15 Temmuz Hain darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'ın talimatıyla yapılan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" çok önemli bilgi ve belgelerin toplandığı yer.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alan müze, yaklaşık bin 500 metrekarelik alana inşa edildi. Şehitler makamı ve müzeyi ziyaret edecekler için ise 180 metrekarelik bir mescit bulunuyor. Müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor.

Müzede, darbe gecesi gösterilen destansı direniş de tüm yönleri ile anlatılacak. Ayrıca 250 şehidin ve gazilerin hatıraları burada yaşatılıyor.

Tarihi unutmamak ve ders ve ibret almak gerekiyor. Yıl dönümleri çok önemli, darbeler tarihinden ders ve ibret alınmalı ve darbeler bir daha yaşanmamalı.