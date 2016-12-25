Mardin’e destek sürecek!

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Mardin Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş’ı Gebze çalışma ofisinde konuk etti. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Ayhan’ın da eşlik ettiği ziyarette, Büyükşehir Belediyesi’nin Mardin’de gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeler için yeni atanan Kaymakam Odabaş, Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

SOSYAL BELEDİYECİLİK PROJLERİNDEN BAHSETTİ

Mardin Kızıltepe ilçe kaymakamlığı görevine Sakarya ili Kocaali ilçe Kaymakamı iken atanan Ahmet Odabaş, sosyal belediyecilik çalışmalarının nasıl yapıldığı konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun tecrübelerinden de faydalandı. Aynı zamanda Kızıltepe’de kayyum olarak görev yapacak Odabaş’a başarılar dileyen Başkan Karaosmanoğlu, “Mardin’e desteğimiz sürecektir. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarına asla duyarsız kalamayız. Gerek bilgi ve tecrübe gerekse proje bazında elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. Görüşme daha sonra bölgede ki son durum ve buna bağlı olarak gelişmelerin ele alınmasıyla sona erdi.