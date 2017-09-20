Mardinli öğrenciler misafirimiz oldu

Artuklu Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) iş birliği ile Mardin Artuklu’ dan gelen şehit, gazi yakını öğrenciler GTÜ' de misafir edilerek doyasıya bir hafta geçirdiler. Asdeb Projesi kapsamında üniversite çağındaki öğrencilere hem üniversiteyi tanıtmak hem de kendileri için bir hedef belirlemelerinde yardımcı olmak amacı ile GTÜ' nün özel misafirleri üniversitenin Sosyal Yaşam ve Medya Topluluğu öğrencileri ile birlikte tüm zamlarını geçirdiler. Proje süresince misafir öğrencilere okuldaki bölümler tüm yönleri ve olanakları ile tanıtıldı. GTÜ laboratuvarlarında, sosyal alanlarında ve yeşille iç içe kampüsünde birçok etkinlik düzenlendi. Öğrencileri, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Aslan rektörlük makamında ağırlayarak öğrencilerin gelecek hedefleri üzerine sohbet etti ve onlara çeşitli hediyeler sundu. Öğrenciler Darıca Hayvanat Bahçesi’ne, Tuzla’da bulunan akvaryuma ve lunaparka gitme imkanı bulurken İstanbul’da boğaz turuna katıldılar. GTÜ' ye dair düşüncelerini paylaşan misafir öğrenciler çok etkilendiklerini ifade ettikleri GTÜ’ yü hedef olarak belirlediklerini söyleyerek, GTÜ'de kaldıkları bir haftayı asla unutmayacaklarını eklediler.