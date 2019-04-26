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MARENDER’den Tebrik Ziyareti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Marmara Engelliler Derneği (MARENDER) Başkanı Memiş Özdemir ve dernek üyelerini kabul etti.

MARENDER'den Tebrik Ziyareti

26 Nisan 2019 Cuma 09:33

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye kişi, kurum ve kuruluşlardan tebrik ziyaretleri devam ediyor. Marmara Engelliler Derneği (MARENDER) Başkanı Memiş Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Derneğin faaliyetleri hakkında Başkan Çiftçi’yi bilgiler veren Özdemir, kuruluşundan bu yana Çayırova’da engelli vatandaşlar ve aileleri için bir dizi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Marmara Engelliler Derneği Başkanı Memiş Özdemir ve dernek üyelerine teşekkürlerini iletti. Seçim sürecinde Marmara Engelliler Derneğini ziyaret ettiğini hatırlatan başkan Çiftçi, Çayırova’da yaşayan engellilerin hayatını kolaylaştıracak hizmetlere imza atacaklarını belirtti.

Engelsiz Yaşam Merkezi

Yeni dönemde Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete sunacaklarını aktaran başkan Çiftçi, “Projemiz ile tamamen engelsiz bir hizmet vereceğiz. İçerisinde engelli bireyin gün içinde barınmasını sağlayacak alanların yer alacağı, eğitim ve kursların verileceği Engelsiz Yaşam Merkezi’ni çok önemsiyoruz. Engelsiz parklarıyla zenginleştirilecek projemiz, ilçemizdeki engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek.” dedi.

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