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MARİM-DER deprem çalışmaları

Gebze merkezli faaliyet gösteren, Başkanlığı’nı Zeki Gedikoğlu’nun yaptığı Marmara İş Adamları Derneği (MARİM-DER), deprem öncesi ve sonrası toplama merkezlerini yönelik çalışmalarını anlattı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:52

Gebze merkezli faaliyet gösteren, Başkanlığı’nı Zeki Gedikoğlu’nun yaptığı Marmara İş Adamları Derneği (MARİM-DER), deprem öncesi ve sonrası toplama merkezlerini yönelik çalışmalarını anlattı.

 Gedikoğlu,dernek faaliyetlerine 1998 yılı Ağustos ayında Gebze Teknik Üniversitesi’nde bir konferans vererek başladıklarını açıkladı. Gedikoğlu,deprem öncesi ve sonrası toplama merkelerinin belli olmadığını bunun için stadyumların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Stadyumların değerlendirilmesi için Meclis Başkanı İsmail Kahraman Bey’e projelerini sunduklarını ve proje değerlendirerek hayata geçireceklerini dile getirdi.

 Gedikoğlu son olarak sözlerini şöyle sürdürdü."Fay hattında yaşayan bir ülkeyiz,her an her dakika deprem olabilir, önemli olan bizim ona hazırlıklı olmamızdır. Dedi.

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