MARKA Gebze’de panel düzenleyecek

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından hazırlanan Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı ve Bölgesel İnovasyon Stratejisi’nde yüksek katma değerli, yenilikçi ve teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere geçilmesi için tanımlanan stratejilerden biri inovasyon yönetimi danışmanlığının geliştirilmesi olarak tanımlandı.

Bu stratejiden yola çıkarak bölgedeki işletmelerin inovasyon yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi ve inovasyon kapasitelerinin artırılması amacıyla “Doğu Marmara KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi InnoTEAM Yarışması” çalışması gerçekleştirildi.