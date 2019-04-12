Marketçilere Bilgilendirme Toplantısı

Kocaeli iş dünyasının, KOSGEB başta olmak üzere devlet desteklerinden faydalanması ve gücüne güç kalması amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenleyen Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Üyeleri Oktay Alkan, Fatih Günen ve Abdurrahman Kaya ile 9.Meslek Komitesi Başkanı Mümin Kozan başkan yardımcısı Mehmet Buzacı ile ev sahipliği yaptığı toplantıya KOTKO ve Ticari Siteler Birliği Başkanı Birol Öztürk’te katıldı. KOSGEB Kocaeli İl Müdürü İbrahim Ustaömer; firma müdürü, işletme müdürü pozisyonlarındaki katılımcılara, KOSGEB’in sağladığı desteklerle ilgili bilgi sunarken, KOTO’nun iştirakçisi olduğu ABİGEM yetkilileri ise, firmalara proje yazımında destek olduklarını duyurdu.

BAŞKAN BULUT’TAN BİRLEŞİN ÇAĞRISI

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut yerel marketlerin her mahallede açılan ulusal market zincirleriyle birleşmeden ve güç birliği yapmadan mücadele etmelerinin mümkün olmadığını vurgularken, Büyükşehir Belediyesine yapılan ziyarette yeni seçilen başkan Tahir Büyükakınla görüşmelerinde yerel esnafı koruyacak bir ‘Ticari Master Plan’ yapılmasını gündeme getirdiklerini söyledi. Tanzim Satış uygulamasının değiştirilerek bazı ürünlerin ulusal zincirlerde satılmasının yerel marketlerdeki manav reyonlarındaki fiyatları etkileyebileceğini belirten KOTO Başkanı Bulut perakende sektörünün ihtiyaçlarına göre başta toplu alım ortaklığı gibi modeller oluşturmasını devletin KOSGEB programlarıyla verilen desteklerden yararlanılabileceğini söyledi. KOTO olarak öncelikli amaçlarının, firmaları devlet desteklerini yanlarına alarak büyümelerine katkı sunmak olduğunu ifade ederek, “Devletimizin farklı kurumlar üzerinden birçok sektörü desteklediğini, önemli hibe programları sunduğunu biliyoruz. Ancak bu programların daha geniş kitlelere duyurulması ve katılımın daha fazla olması amacıyla KOTO olarak sektörel bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Amacımız, programların daha çok duyulması ve üst düzeyde katılım sağlanması. Kocaeli Ticaret Odası olarak iştirakçisi olduğumuz ABİGEM yetkilileri de, destek programlarından faydalanmak için yazacağınız projelere danışmanlık hizmeti veriyor. KOTO ve ABİGEM sizlerin her zaman yanında” dedi.

KOSGEB İŞBİRLİĞİ SUNUMU

KOSGEB İl Müdürü İbrahim Ustaömer’in sunumuna geçildi. Perkande sektöründe desteklenen ve firmalara kira, personel gibi önemli alanlarda finansman olanağı sağlayan İş Birliği Destek Programı hakkında bilgi sunan Ustaömer,“İşbirliği Programının amacı ortak sorunlara ortak çözümler sunabilen projeleri desteklemektir. Sıkıntıyı sizler belirleyeceksiniz bizler sizi destekleyeceğiz. Ortaklık modellerine göre 5 milyon TL’ye kadar destek verebiliyoruz. İşletici Kuruluş Modeli ve Proje Ortaklığı Modelimiz var. Proje süresini en az 12 ay en fazla 36 ay olarak belirledik. Asgari KOBİ sayısı 2, 3, 5 olmalı. İşletici Kuruluş Modeli’nde geri ödemesiz 2 milyon, geri ödemeli 3 milyon olmak üzere toplam 5 milyona kadar destek sağlayabiliyorıız. Proje Ortaklığı Modeli’nde de 10 milyon TL’ye kadar destekler sunabiliyoruz. Ortak projelerde kurum başına geri ödemesiz 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL gibi rakamlarla destekte bulunabiliyoruz. Personel giderleri, yazılım giderleri, işyeri kirası, hizmet alımları, makine teçhizat ihtiyacı gibi giderleri destekleyebiliyoruz. İnşaat gideri, taşıt alımı, personel SGK’larını desteklemiyoruz” ifadelerine yer verdi.