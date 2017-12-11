Türkiye'nin en çok okunan marketing dergisi marketing europe & anatolia 6 yaşında... Ekşioğlu Medya Grup tarafından 2011'de elektronik olarak yayınlanmaya başlayan marketing europe & anatolia 6. yaşına girdi.

Reklam, medya ve iş dünyasında yayınlanmaya başladığı ilk günden beri yoğun bir ilgiyle karşılanan marketing europe & anatolia 6. yılında Türkiye'nin en çok okunan marketing dergisi olmayı da başardı.

Ekşioğlu Medya Grup tarafından 2011’de elektronik olarak yayınlanmaya başlayan marketing europe & anatolia, 6. yaşına girdi.

Yayına başladığı 2011 yılından bu yana hiç bir cemaat, siyasi grup ya da parti, hiç bir çıkar grubu, örgüt ya da sermaye grubuna en ufak bir yakınlığı olmadığını deklare ederek çalışmalarına devam eden marketing europe & anatolia, künyesinde yer alan "bu derginin yayınlanma sürecinde hiç bir ağaç zarar görmemiştir" ibaresini çevreci duruşuyla da destekledi. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana gerek zengin içeriği gerekse ücretsiz ve kolaylıkla her platformdan ulaşılabilen bir dergi olması, gerekse tarafsız, ilkeli duruşuyla reklam, medya ve iş dünyası tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan marketing europe & anatolia 6. yaşına girerken Türkiye'nin en çok okunan marketing dergisi olmayı da başardı.

Basın Konseyi eski Genel Sekreteri tecrübeli gazeteci ve ünlü reklam filmi yönetmeni Abdullah Ekşioğlu'nun iletişim ve siyaset, tecrübeli reklamcı Nurgül Eryıldır Günay'ın reklam kampanyaları değerlendirmeleri, insan kaynakları profesyoneli, performans ve yönetici koçu Kübra Nebioğlu'nun kişisel gelişim alanlarındaki derinlikli köşe yazıları, modern seyyah Seval Duban'ın bizzat gezip deneyimleyerek kaleme aldığı gezi yazıları ve başarıları uluslararası alana yayılmış Ali Erdem Ekşioğlu'nun test ederek kaleme aldığı PS4 oyunları incelemeleri Eksen Creative Communication'ın da yöneticisi olan Elvin Ekşioğlu'nun genel yayın yönetmenliğinde yayınlanan marketing europe & anatolia'nın zengin içeriğini daha da zenginleştiriyor.

marketing europe & anatolia aylık derginin yanı sıra yayın hayatına başladığı 2011'den bu yana her aralık ayında yılın tüm reklam kampanyalarının yer aldığı özel bir sayıyı da yayınlıyor. marketing europe & anatolia'nın özel sayıları, sektörde bir başvuru kaynağı, derli toplu bir arşiv belgesi olarak beğeniyle izleniyor.

marketing europe & anatolia'nın tüm sayıları;

http://issuu.com/me-a

http://www.meadergi.com

Mobil:

http://m.meadergi.com

http://m-mea.eksantrik.com

adreslerinden ve daha bir çok platformdan ücretsiz olarak okunabiliyor.





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