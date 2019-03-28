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Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurum olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladıklarını belirterek, "Bu konuda talep marketlerden geldi." dedi.

Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı

28 Mart 2019 Perşembe 15:00

Poyraz, AA muhabirine, Tarım Kredi vasıtasıyla tanzim satış noktaları haricinde, zincir mağazalara da mal tedarikinin sağlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uygulamanın fiyatlar ve aracılık sistemi üzerinde sağlayacağı katkılara işaret eden Poyraz, "Tarım Kredi olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladık. Bu konuda talep marketlerden geldi. Fiyatların artmasında en büyük etken olan aracılık sisteminin fiyatlar üzerinde oluşturduğu negatif etkiyi minimize etmeyi hedefliyoruz. İlk etapta lojistiği kolay olan patates ve soğanı marketlere sunuyoruz." diye konuştu. 

Poyraz, Tarım Kredi olarak, talep eden marketlere patates ve soğanı tanzim satış fiyatı olan 2 liradan satacaklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: 

"Burada lojistik ve diğer masraflar markete ait olacağı için onlar bir miktar masrafı bizim satış fiyatımızın üzerine ekleyecekler. Belediyeler kamu hizmeti gördüklerinden bazı maliyetlere katlanıyorlar ama marketler ticari işletme. Bu nedenle ürünlerin fiyatına belli bir miktar karlarını koymaları gerekebilir. Benim tahminim, bu ürünlerde marketlerin satış fiyatı her halükarda piyasa fiyatlarının çok çok altında bir rakama denk gelir." 

"Tarım Kredi satış mağazalarını artırabilir"

Tanzim satış noktalarının devam edip etmeyeceğinin seçimlerden sonra değerlendirileceğini vurgulayan Poyraz, aracılığı azaltacak bir sistem üzerinde çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Poyraz, ulusal marketlere rakip olmayacak şekilde Tarım Kredi'nin satış mağazalarının sayısını da artırabileceklerini bildirdi.

Her ülkede dönemsel olarak bazı gıda ürünlerinde sıkıntılar yaşanabildiğini anımsatan Poyraz, soğan ve patateste yaşanan arz sorunlarının geçici olduğunu sözlerine ekledi.



AA
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