banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Marmara Bölge Toplantısı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nail ÇİLER ve Genel Sekreter Sn. Mustafa Yaşar SEKİN, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleşen Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı’na katıldı. TOBB tarafından düzenlenen Bölge Toplantıları, Marmara Bölgesine ilişkin yapılan bu toplantı ile son buldu.

Marmara Bölge Toplantısı

11 Temmuz 2017 Salı 15:18

Toplantının açılışında gerçekleştirdiği konuşmada TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU istişarelerde bulunmak için biraraya geldiklerini vurgularken, oda ve borsaların, yaptıkları hizmetler konusunda üyelerine bilgilendirmelerde bulunmalarını ve iş dünyasının bu imkanlardan yararlandırılmasını istedi.​

Mevcut ekonomik potansiyel, Odalar olarak hükümetten talep edilenler, hayata geçen düzenlemeler ile meclis üyelerinden gelen cevaplarla anket cevaplarının değerlendirmesi gibi konularda geniş sunumların yapıldığı toplantıda, dünya ekonomilerinin genel olarak büyüme yolunda olduğuna işaret eden HİSARCIKLIOĞLU, bu büyüme eğilimlerinin ticareti artırma ve yeni yatırımlar için önemli fırsatlar doğurabileceğini, Türkiye ekonomisindeki yüzde 5’lik büyümenin de sevindirici ve ümit verici olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’a istihdam konusunda TOBB olarak verdikleri sözü hatırlatarak yılda 1,5 milyon kişiye istihdam sağlamayı hedeflerken, son 6 ayda 1 milyon 200 bin istihdam rakamına ulaştıklarının altını çizdi. Bu başarının Odalara ve dolayısıyla Oda üyesi sanayici ve tacirlere ait olduğunu belirtti.

Toplantı ardından değerlendirmede bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER, Marmara Bölgesi’nin tüm dinamikleriyle Türk ekonomisine büyük katkılar sunan bir bölge olduğunu belirtirken TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU önderliğindeki bu toplantıda da bölgemizin Milli İstihdam Seferberliği’ne katkısı, ülkemizin ilk çeyrekte kaydettiği %5’lik ekonomik büyüme başarısı ve bölgemizin bu orana katkıları üzerinde hassasiyetle durulduğunu dile getirdi. Büyüme hızının 2. çeyrekte de ivme kaybetmeden yükseliş grafiğine devam edeceğine inandıklarını sözlerine ekleyen Gebze Ticaret Odası Başkanı, Oda olarak Milli İstihdam Seferberliği’ne verdikleri katkıyı arttırma gayretinde olduklarını sözlerine ekledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karaosmanoğlu'dan Şehitlik Ziyareti Karaosmanoğlu'dan Şehitlik Ziyareti
Köşker’den şehitlik ziyareti Köşker’den şehitlik ziyareti
Kursiyerlerden Yeni Bir Başarı Daha Kursiyerlerden Yeni Bir Başarı Daha
15 Temmuz etkinlikleri başladı 15 Temmuz etkinlikleri başladı
Darıca'da Urfa Sıra Geceleri Yapıldı Darıca'da Urfa Sıra Geceleri Yapıldı
Kocaeli'de ulaşıma zam! Kocaeli'de ulaşıma zam!
Yukarı Çık

banner149

Karaosmanoğlu'dan Şehitlik Ziyareti
Başkan Karaosmanoğlu, 15 Temmuz Darbe girişiminin birinci yıl dönüm etkinlikleri kapsamında Kocaeli Şehitliğini...

Haberi Oku