Marmara Bölge Toplantısı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nail ÇİLER ve Genel Sekreter Sn. Mustafa Yaşar SEKİN, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleşen Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı’na katıldı. TOBB tarafından düzenlenen Bölge Toplantıları, Marmara Bölgesine ilişkin yapılan bu toplantı ile son buldu.

Toplantının açılışında gerçekleştirdiği konuşmada TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU istişarelerde bulunmak için biraraya geldiklerini vurgularken, oda ve borsaların, yaptıkları hizmetler konusunda üyelerine bilgilendirmelerde bulunmalarını ve iş dünyasının bu imkanlardan yararlandırılmasını istedi.​



Mevcut ekonomik potansiyel, Odalar olarak hükümetten talep edilenler, hayata geçen düzenlemeler ile meclis üyelerinden gelen cevaplarla anket cevaplarının değerlendirmesi gibi konularda geniş sunumların yapıldığı toplantıda, dünya ekonomilerinin genel olarak büyüme yolunda olduğuna işaret eden HİSARCIKLIOĞLU, bu büyüme eğilimlerinin ticareti artırma ve yeni yatırımlar için önemli fırsatlar doğurabileceğini, Türkiye ekonomisindeki yüzde 5’lik büyümenin de sevindirici ve ümit verici olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’a istihdam konusunda TOBB olarak verdikleri sözü hatırlatarak yılda 1,5 milyon kişiye istihdam sağlamayı hedeflerken, son 6 ayda 1 milyon 200 bin istihdam rakamına ulaştıklarının altını çizdi. Bu başarının Odalara ve dolayısıyla Oda üyesi sanayici ve tacirlere ait olduğunu belirtti.