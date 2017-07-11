Marmara Bölge Toplantısı

Mevcut ekonomik potansiyel, Odalar olarak hükümetten talep edilenler, hayata geçen düzenlemeler ile meclis üyelerinden gelen cevaplarla anket cevaplarının değerlendirmesi gibi konularda geniş sunumların yapıldığı toplantıda, dünya ekonomilerinin genel olarak büyüme yolunda olduğuna işaret eden HİSARCIKLIOĞLU, bu büyüme eğilimlerinin ticareti artırma ve yeni yatırımlar için önemli fırsatlar doğurabileceğini, Türkiye ekonomisindeki yüzde 5’lik büyümenin de sevindirici ve ümit verici olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’a istihdam konusunda TOBB olarak verdikleri sözü hatırlatarak yılda 1,5 milyon kişiye istihdam sağlamayı hedeflerken, son 6 ayda 1 milyon 200 bin istihdam rakamına ulaştıklarının altını çizdi. Bu başarının Odalara ve dolayısıyla Oda üyesi sanayici ve tacirlere ait olduğunu belirtti.
Toplantı ardından değerlendirmede bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER, Marmara Bölgesi’nin tüm dinamikleriyle Türk ekonomisine büyük katkılar sunan bir bölge olduğunu belirtirken TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU önderliğindeki bu toplantıda da bölgemizin Milli İstihdam Seferberliği’ne katkısı, ülkemizin ilk çeyrekte kaydettiği %5’lik ekonomik büyüme başarısı ve bölgemizin bu orana katkıları üzerinde hassasiyetle durulduğunu dile getirdi. Büyüme hızının 2. çeyrekte de ivme kaybetmeden yükseliş grafiğine devam edeceğine inandıklarını sözlerine ekleyen Gebze Ticaret Odası Başkanı, Oda olarak Milli İstihdam Seferberliği’ne verdikleri katkıyı arttırma gayretinde olduklarını sözlerine ekledi.