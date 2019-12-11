MARMARA BÖLGESİNDE DEPREM!

Marmara bölgesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği yerlerden Balıkesirin kırsal Akçaköy Mahallesi sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakıp ısınarak geçirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depreml er sürüyor.



23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki deprem lerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı meydana geldi.



Kentte peş peşe meydana gelen 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremleri en çok hisseden Altıeylül ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi sakinleri dışarı çıkarak ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

Bazı evlerde de küçük çatlaklıkların olduğu görülürken, mahalle sakinleri geceyi dışarıda geçirdi.

Mahalle Muhtarı Şerafettin Demirci, yaptığı açıklamada, depremden dolayı bir tahribat olmadığını söyledi.

Vatandaşların biraz tedirgin olduğunu belirten Demirci, "İnşallah bir daha olmaz, Allah'tan tek temennimiz bu. Deprem esnasında maalesef yapacak bir şey olmuyor, takdir Allah'a kalmış. Köyümüzdeki eski evlerde birkaç çatlak var, başka da bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

- "Evlere gidip uyuyamıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Şükrü Gurbak da depremi çok şiddetli hissettiğini dile getirdi.

Geceyi sokakta geçirdiklerini anlatan Gurbak, "Evlere gidip uyuyamıyoruz. Köyümüzde ufak tefek çatlaklar haricinde yok. Şimdi de dışarıdayız ateşin başında. AFAD, belediye, jandarma Allah razı olsun geldiler halimizi hatırımızı sordular gittiler." dedi.

Vatandaşlardan Hatice Babacan ise depremde çok korktuklarını belirterek, köydeki bazı kişilerin kent merkezine gittiğini, deprem anında hiçbir şey yapamadıklarını ve geceyi sokakta geçirdiklerini söyledi.

AA