banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MARMARA BÖLGESİNDE DEPREM!

Marmara bölgesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği yerlerden Balıkesirin kırsal Akçaköy Mahallesi sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakıp ısınarak geçirdi

MARMARA BÖLGESİNDE DEPREM!

11 Aralık 2019 Çarşamba 09:25

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor. 

23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı meydana geldi.

Kentte peş peşe meydana gelen 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremleri en çok hisseden Altıeylül ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi sakinleri dışarı çıkarak ateş yakıp ısınmaya çalıştı. 

Bazı evlerde de küçük çatlaklıkların olduğu görülürken, mahalle sakinleri geceyi dışarıda geçirdi. 

Mahalle Muhtarı Şerafettin Demirci,  yaptığı açıklamada, depremden dolayı bir tahribat olmadığını söyledi. 

Vatandaşların biraz tedirgin olduğunu belirten Demirci, "İnşallah bir daha olmaz, Allah'tan tek temennimiz bu. Deprem esnasında maalesef yapacak bir şey olmuyor, takdir Allah'a kalmış. Köyümüzdeki eski evlerde birkaç çatlak var, başka da bir sıkıntımız yok." diye konuştu. 

- "Evlere gidip uyuyamıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Şükrü Gurbak da depremi çok şiddetli hissettiğini dile getirdi. 

Geceyi sokakta geçirdiklerini anlatan Gurbak, "Evlere gidip uyuyamıyoruz. Köyümüzde ufak tefek çatlaklar haricinde yok. Şimdi de dışarıdayız ateşin başında. AFAD, belediye, jandarma Allah razı olsun geldiler halimizi hatırımızı sordular gittiler." dedi.

Vatandaşlardan Hatice Babacan ise depremde çok korktuklarını belirterek, köydeki bazı kişilerin kent merkezine gittiğini, deprem anında hiçbir şey yapamadıklarını ve geceyi sokakta geçirdiklerini söyledi.






AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAELİ AFAD’DAN GÖNÜLLÜLERLE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ KOCAELİ AFAD’DAN GÖNÜLLÜLERLE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ...
‘Türkiye’nin Otomobili’nde geri sayım! ‘Türkiye’nin Otomobili’nde geri sayım!
Çorlu'daki tren kazası davasında ara karar Çorlu'daki tren kazası davasında ara karar
Trelleborg’da grev başladı Trelleborg’da grev başladı
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
SEDAŞ Çalışanları Çevre Tatbikatında SEDAŞ Çalışanları Çevre Tatbikatında
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

KOCAELİ AFAD’DAN GÖNÜLLÜLERLE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ...
Kocaeli AFAD, AFAD Gönüllüleriyle buluşarak doğa yürüyüşü ve fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Haberi Oku