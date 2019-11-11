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Marmara Denizi için ortak aksiyon alınmalı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın “Marmara Denizinin korunmasında yerel yönetimler bölgenin tamamında aksiyon almalıdır” açıklamasını yaptı.

Marmara Denizi için ortak aksiyon alınmalı

11 Kasım 2019 Pazartesi 13:12

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, İstanbul’da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği’nin 2019 yılı 2'nci Olağan Meclis toplantısına katıldı. Açılış konuşmasında “Lojistik hareketten ulaşımın planlanmasına kadar hep birlikte ortak akılla hareket etmemiz gerekir” diyen Başkan Büyükakın, “Depreme karşı alınacak önlemler bütün belediyelerin iş birliği ile olmalı. Bazı şeyler bir belediyenin yapması gerekenlerin ötesinde bir koordinasyondur" dedi.

 

“BÖLGENİN TAMAMINDA BİR AKSİYON ALMAZSANIZ”

Marmara bölgesindeki belediyelerin başkan ve meclis üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantıda konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Mesela Marmara Denizi’nin korunmasında bölgenin tamamında bir aksiyon almanız gerekir. Eğer bir belediye denizin korunmasında gerekeni yapıyorum deyip diğeri yapmıyorsa denizi nasıl koruyacaksanız. Diğer belediyelerin de bir eylemde ve çalışmada bulunması lazım” şeklinde konuştu. Lojistik hareketten ulaşımın planlanmasına kadar hep birlikte ortak bir akılla hareket etmemiz gerekir vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Depreme karşı alınacak önlemleri bütün belediyelerin iş birliği ile olması gerekir. Mesela geçtiğimiz günlerde Marmara Adası'nda yangın oldu. Aslında bizim bir kez daha gördüğümüz bir şey vardı ki Marmara Bölgesi ölçeğinde yangına ortak müdahale noktasında eksiklerimiz var” şeklinde konuştu.

 

HAVADAN DENETİM

“Yine denetim açısından Kocaeli Büyükşehir Belediye’mizin denetim uçağı var ve havadan denetim yapıyoruz” hatırlatması yapan Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bunun aslında Marmara Denizi'ni kirletici bütün unsurların tamamında yapılması gerekiyor. Bununla birlikte depreme karşı da ortak plan geliştirmemiz gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Meclis Toplantısı’nda, birliğe yeni üye olan, Ayvalık, Gömeç, Susurluk, Kırcasalih, Arifiye, Kocaali, Taraklı ve Marmara Ereğlisi belediyelerine ise beratları takdim edildi. Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, gündem maddelerini ve 2020 yılı bütçesi ile 2020-2024 Yılı MBB Stratejik Planını meclise sundu.







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