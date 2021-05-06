banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Marmara Depremi'nde Hasar Gören 2 Binanın Yıkımı Yapıldı

- Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar gören 2 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Marmara Depremi'nde Hasar Gören 2 Binanın Yıkımı Yapıldı

06 Mayıs 2021 Perşembe 14:23

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte ağır hasarlı olarak tespit edilen veya boş kaldığı için atıl durumda olan Körfez ilçesindeki hasarlı binaların yıkımına başlandı.

Kentte, vatandaşların can güvenliği için tehdit oluşturan binaların yıkımı sürüyor.

Bu kapsamda ilçe belediyelerince belirlenen binalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğünce yıkılıyor.

Kocaeli genelindeki çalışmaların ilk ayağı Körfez ilçesinden başlatılarak, ilçe belediyesince belirlenen 10 binanın yıkımı ekiplerce yapılacak.

Bu doğrultuda Yeni Yalı Mahallesi'nde belirlenen 2 bina ekipler tarafından yıkıldı.

İlçede belirlenen 8 binanın ise yakın zamanda yıkılması planlanıyor.









AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi ’den Fırın Denetimi Çiftçi ’den Fırın Denetimi
Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi Modernleşiyor Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi Modernleşiyor
Darıca Sahil Parkı’nın Yolları Uçak Pisti Gibi Oluyor Darıca Sahil Parkı’nın Yolları Uçak Pisti Gibi...
Başkan Büyükgöz UCLG-MEWA Toplantısına Katıldı Başkan Büyükgöz UCLG-MEWA Toplantısına Katıldı
Dere Islahı Ve Altyapı Çalışmaları Başladı Dere Islahı Ve Altyapı Çalışmaları Başladı
Bu Taksiyi Çevirenler Engel Tanımıyor Bu Taksiyi Çevirenler Engel Tanımıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çiftçi ’den Fırın Denetimi
Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Haberi Oku