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Marmara Depremi'nin 20. yılı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Marmara Depremi'nin 20. yılı

16 Ağustos 2019 Cuma 16:18

Aksoy, mesajında, 20 yıl önce meydana gelen, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Marmara Depremi'nin, milletin yaşadığı en acı felaketlerden biri olduğunu kaydetti.

Marmara Depremi'nde, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini, on birlerce vatandaşın da yaralandığını belirten Aksoy, "Geçen yıllar yaraları sarsa da ne acılarımızı azalttı ne de kaybettiklerimizi unutturdu. Bundan sonra geçecek yıllar da unutturmayacaktır. Bu süreçte devletimiz, maddi kayıpları telafi etmiş, gerekli birçok yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş ve şehirlerimizin alt ve üst yapılarını yenilemiştir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birisinin üzerinde bulunduğuna işaret ederek, geçmişte yaşanan depremin bugün ve gelecekte de yaşanılmasının kaçınılmaz olacağını bildirdi.

En önemli hususun depremle yaşayabilmeyi öğrenmek olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Yapı stoklarımızı, evlerimizi ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı hale getirmeliyiz. Yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojinin imkanlarını kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımız ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman depreme hazırlıklı olmamız ve yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle böyle bir felaketin ve acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum."



AA
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