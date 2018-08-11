Marmara Depremi’nin Rantçıları!

Deprem’den büyük rant vuranlarda çıktı. İnsanlarımız enkaz altında inim inim inlerken, rantçılar depremden nasıl rant vurabiliriz diye düşünüp, bunun peşine düştüler. Bu konuda hiçbir ciddi çalışma ve araştırma yapılmadı. Keşke depremde vurulan rantlar, temin edilen haksız kazançlar açıklanabilseydi.

Evet, yaşadığımız acının 19. Yıl dönümü. Biz bu acılardan ders alamadan yenilerini yaşıyoruz. Deprem felaketinin 19. Yılında Kocaeli bölgesinde önemli ve kalıcı etkinlikler yapılabilirdi. Kurumlar bir Marmara Depremi Müzesi oluşturabilirdi. Depremle ilgili Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK bünyesinde bir Deprem Araştırmaları Enstitüsü kurularak, yaşadığımız depremler araştırılmalı ve bilimsel çalışma da yapılmalı.

Yaşadığımız acılardan ders çıkarmalıyız. Bu konuda tüm etkili ve yetkili kurumlara büyük ve tarihi görev düşüyor. Türkiye gelişen ve büyüyen bir ülke. Ama yaşayacağımız yeni depremlere maalesef hazır değiliz. Bu konuda yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyor, depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyorum.



DEPREM FİLMİ NE OLDU?



17 Ağustos depreminde 27 saat göçük altında kalan, öldü diye ceset torbasına konan Sami Dündar isimli bir vatandaş, büyük bir azim örneği göstererek, başından geçenleri anlatmak, kendisiyle aynı durumu yaşayan binlerce insanın duygularına tercüman olabilmek için, çalışma yapmıştı.

Başlangıçta istediği filmi çekmek için aradığı senaristi bulamayan Dündar, tam umudunu kaybetmek üzereyken Okan Bayülgen ile tanıştı ve Bayülgen´in “Önce kitap yaz, sonra senaryolaştırması kolay olur” tavsiyesine uyarak ” Her Şeyin Bittiği Yerden” adlı kitabı yazdı. Bundan 5 yıl sonra ise Dündar´ın hayali gerçek oldu. Dündar filmi yönetmesi için yönetmen Ezel Akay ile anlaştı. Film için geri kalan tek eksik ise filmin nerede çekileceğiydi. Bu noktada imdada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişmişti.



KBB’NİN DEPREM FİLMİ’NDEN NE HABER ?



Büyük umutlarla çekimlerine başlanılan ve 17 Ağustos Kocaeli Depremi’ni konu edinen ” Her Şey Bittiği Yerden” filmi, için Kocaeli büyükşehir belediyesi yüzlerce milyar liralık bütçe ayırdı ve bu paranın bir kısmı da filim çekilmeden ilgili firmaya avans olarak ödendi.

Filmin çekimi çok önemliydi. Onbinlerce kişini hayatını kaybettiği 17 Ağustos Kocaeli Depremi arkasında binlerce acılı ev ve yürek bıraktı. Gün geçtikçe ortaya çıkan bu acı

hikâye tablolarının bazıları ise toprağın altında kalmaya devam ediyor.



DEPREMZEDELER ÜZERİNDEN RANT VURGUNU MU?



Acı ama gerçek hem depremden sonra ve hem de tıpkı deprem filmi çekimlerinde olduğu gibi bir çok kurum ve kuruluş haksız olarak deprem zedeler üzerinden trilyonlarca lira rant vurgunu yaptı.

Depremi bizzat yaşamış. Deprem bölgelerini tek tek gezerek belgesel çekmiş bir belgeselci olarak o günlerde birçok acı olay şahid oldum

Sayın Başkan Karaosmanoğlu iyi niyetli olarak depremden ders alınsın diye Bu binlerce acı öyküden biri olan Gölcüklü deprem zede Sami Dündar´ın yaşadıklarını filim gerçekleştirecekti..



DEPREM FİLMİ İÇİN BÜYÜKŞEHİR NE KADAR PARA HARCADI?



Büyükşehir Belediyesi, Deprem film için yaklaşık 600 dönümlük İzmit Seka arazisinin film ekibine tahsis etti. Bu arazi içine Büyükşehir Belediyesi büyük paralar harcayarak 42 bina maketi, onlarca eski araç ve inşaat malzemeleri taşındı. Filmin çekimlerine, 17 Ağustos 2008´de depremin 9. yıldönümünde başlandı. Filmin çekimini üstelene firma belediye’den büyük miktarda avans bile aldı.