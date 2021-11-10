Marmara Engelliler Derneği'nden Çiftçi'ye Ziyaret

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Özdemir'e teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, engelli vatandaşların bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada yanlarında olmaya devam edecekleri söyledi. Çayırova'da önemli bir engelli nüfusunun bulunduğuna dikkat çeken Çiftçi, inşaatına başladıkları Engelliler Merkezi Projesi tamamlandığında, ilçedeki engelli vatandaşların gündelik yaşamlarının kolaylaşacağını sözlerine ekledi.







