Ziyaretlerinden dolayı Başkan Özdemir'e teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, engelli vatandaşların bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada yanlarında olmaya devam edecekleri söyledi. Çayırova'da önemli bir engelli nüfusunun bulunduğuna dikkat çeken Çiftçi, inşaatına başladıkları Engelliler Merkezi Projesi tamamlandığında, ilçedeki engelli vatandaşların gündelik yaşamlarının kolaylaşacağını sözlerine ekledi.
Marmara Engelliler Derneği'nden Çiftçi'ye Ziyaret
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Marmara Engelliler Derneği Başkanı Memiş Özdemir'i kabul etti. Karşılıklı görüş alışverişin yapıldığı ziyarette Dernek Başkanı Özdemir, derneğin çalışmaları hakkında Başkan Çiftçi'ye bilgiler verdi.
Ziyaretlerinden dolayı Başkan Özdemir'e teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, engelli vatandaşların bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada yanlarında olmaya devam edecekleri söyledi. Çayırova'da önemli bir engelli nüfusunun bulunduğuna dikkat çeken Çiftçi, inşaatına başladıkları Engelliler Merkezi Projesi tamamlandığında, ilçedeki engelli vatandaşların gündelik yaşamlarının kolaylaşacağını sözlerine ekledi.