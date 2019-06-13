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Marmara Nakliyecier Garajı tahliye ediliyor

Mahkeme tarafından tahliye edilmesine hükmedilen Marmara Nakliyeciler Garajı'nda Emniyet Güçleri önlem aldı.

Marmara Nakliyecier Garajı tahliye ediliyor

13 Haziran 2019 Perşembe 14:43

Gebze Belediyesi ile Marmara Nakliyeciler Garajının yönetimi arasında görülen tahliye davasında 25.03.2019'da boşaltılmasına hükmedilen davada 2. verilen tahliye tarihinin bugün olması nedeniyle, emniyet güçleri garajda önlem alarak boşaltılmasını bekliyor.

25.03.2019'da tahliyesine hükmedilen Marmara Nakliyeciler garajı'nın yürütmesinin durdurması talep edilmişti. Kocaeli 2. İdari Mahkemesi 27.05.2019 tarihli ara kararıyla yürütmenin durdurulmasını reddetti. Mahkeme kararında 'yapılan tebligata rağmen söz konusu taşınmazın 12.06.2019 tarihine kadar boşaltılmaması halinde her türlü güvenlik önlem ve tebdiri alınarak 13.06.2019 Perşembe günü zorla boşaltılarak Gebze Belediyesi'ne teslim edilmesi istendi.

Mahkeme kararı nedeniyle Marmara Nakliyeciler Garajına gelen güvenlik güçleri, garajda önlem alarak boşaltılmasını bekliyor.

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