Marmara'nın Doğusunda Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 01.06.2021 Salı günü sabah 6 saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakası ve Boğaz çevresi ile Bölgemizin doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.