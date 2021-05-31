banner621
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Marmara'nın Doğusunda Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın Doğusunda Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 01.06.2021 Salı günü sabah 6 saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakası ve Boğaz çevresi ile Bölgemizin doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Bağdat Ve Zincirlikuyu Caddelerine Aşınma Asfaltı Serildi İzmit Bağdat Ve Zincirlikuyu Caddelerine Aşınma...
Türkiye'nin Otomobili Dönüşen Endüstrinin İşaret Fişeği Oldu Türkiye'nin Otomobili Dönüşen Endüstrinin İşaret...
Kedi Yavrusunu Kurtarmak İçin Çıktığı Trafoda Mahsur Kalan Genci İtfaiye Kurtardı Kedi Yavrusunu Kurtarmak İçin Çıktığı Trafoda...
21 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası: 23 Yaralı 21 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası:...
Başkan Bıyık, Sahadan Ayrılmıyor Başkan Bıyık, Sahadan Ayrılmıyor
Başkan Şayir’den, Diliskelesi’ne Alternatif Yol Müjdesi Başkan Şayir’den, Diliskelesi’ne Alternatif...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İzmit Bağdat Ve Zincirlikuyu Caddelerine Aşınma...
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesinde ve Zincirlikuyu...

Haberi Oku