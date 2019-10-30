Marmaray’la 403 milyon yolcu taşındı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda yabancı devlet adamının katılımıyla 29 Ekim 2013'te hizmete açılan Marmaray’da aradan geçen 6 yıllık sürede Türkiye nüfusunun 5, İstanbul nüfusunun 27 katı yolcu taşıdı. Marmaray’da taşınan yolcu sayısı 6 yılda 402 milyon 685 bin 815'e ulaştı.

GEBZE

-

HALKALI

YOLCU SAYISI % 125 ARTTI

Marmaray’da, 12 Mart 2019 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı. 2013’ten bu tarihe kadar taşınan yolcu sayısı 318 milyon 330 bin 118 olurken, Gebze-Halkalı hattının başladığı 13 Mart’tan bu güne kadar söz konusu rakam 84 milyon 355 bin 697 olarak gerçekleşti.

Marmaray'da günlük taşınan yolcu sayısı ortalaması banliyö hattının açılmasıyla 162 binden yüzde 125 artışla 365 bin 176'ya çıktı. Okulların açılmasından bu yana pazar günleri hariç taşınan yolcu sayısı 420 bin ile 470 bin arasında değişiyor.

GÜNLÜK 286 TREN HİZMET VERİYOR

43 istasyonun bulunduğu Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik mesafede, ortalama 120 dakikalık seyahat süresi ve günlük 286 trenle hizmet veriliyor. Trenler, Gebze-Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla yolcuların kullanımına sunuluyor. İlk parkurda seyahat eden yolcular Gebze yönüne gitmek için Söğütlüçeşme istasyonunda, Halkalı yönüne gitmek için Zeytinburnu istasyonunda aktarma yapabiliyor.

GEBZE-HALKALI ARASI MAKSİMUM 5,70 TL

Gebze'den Halkalı'ya 76,6 kilometrelik mesafe için maksimum 5,70 TL tam ücret belirlenirken öğrenciler bu mesafe için 2,75 TL ödüyor. Yolcular, kullandığı istasyon sayısına göre 2,60 TL ile 5,70 TL, öğrenciler ise 1,25 TL ile 2,75 TL arasında ödeme yapıyor