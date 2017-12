"Martı" Tiyatro Oyunu

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında her yaştan seyirciye hitap eden konu ve konuklarla her ay yeni tiyatro gösterimlerini ilçe halkının beğenisine sunan Çayırova Belediyesi, “Martı” isimli yetişkin duygusal komedi oyununu tiyatro severler ile buluşturdu. Belediye Kültür Salonunda sahnelenen tiyatronun yönetmenliğini Cenk Gür yaptı. Katılımın hayli yoğun olduğu tiyatroda zaman zaman duygulu anlar yaşanırken kimi zamanda kahkaha sesleri yükseldi. Her defasında ilçe halkı tarafından büyük ilgi gören tiyatro gösteriminde Çayırova Belediye’nin eğitim kurumlarından faydalanan öğrenci velileri ve kurs merkezlerinden faydalanan kursiyerlerde yerlerini aldı.