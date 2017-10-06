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Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda çifte altın

Kağıtsporun başarılı masa tenisçisi Neslihan Kavas, Bedensel Engelliler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası takımlar müsabakalarında altın madalya kazandı.

Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda çifte altın

06 Ekim 2017 Cuma 12:24

26 Eylül-5 Ekim 2017 tarihleri arasında Slovenya'nın Lasko şehrinde yapılan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası ferdi müsabakalarında şampiyon olan Kavas, takımlar müsabakalarında da istikrarını sürdürerek şampiyon oldu.

 

TAKIM HALİNDE ŞAMPİYONLUK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı sporcusu Neslihan Kavas takım arkadaşları; Merve Cansu Demir, Hilal Türkkan ile birlikte takımlar müsabakalarında karşılaştıkları zorlu rakiplerini geçerek zirveyi kimseye bırakmadı ve Avrupa Şampiyonu oldu. Toplamda 12 madalya kazanan millilerimiz turnuvaya damgasını vurdu.

 

MASA TENİSÇİLERE ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

5 Ekim Perşembe günü sona eren Bedensel Engelliler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası sonrası yurda dönen milli takım kafilemiz, İstanbul Atatürk Havalimanında TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, TBESF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa İpek ve Mehmet Sirkeci ile İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkileri tarafından çiçeklerle karşılandılar.

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