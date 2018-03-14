banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Masa Tenisi Şampiyonası düzenleniyor

Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek şampiyona, 20-21-22-23 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Masa Tenisi Şampiyonası düzenleniyor

14 Mart 2018 Çarşamba 09:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, spor kültürü oluşturmak ve çocukların spor yardımıyla birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek amacıyla okullar arası masa tenisi şampiyonası düzenleyecek. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan lig, 20-21-22 ve 23 Mart tarihlerinde yapılacak.

 ÜÇ KATEGORİDE DÜZENLENECEK

Masa Tenisi Şampiyonası kız ve erkek olmak üzere; küçükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilecek. Takımlar en az 3 en fazla 5 kişi olarak katılım sağlayacak.

 BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Öte yandan Masa Tenisi Şampiyonası’na katılmak isteyen okullar söz konusu başvurularını mehmetfatihsuleyman@kocaeli.bel.tr internet adresi üzerinden ya da Spor Şube Müdürlüğü’nün Vinsan Tesislerine elden yapabilecek. Şu ana kadar 105 takım ve 525 öğrenci masa tenisi şampiyonasına katılmak için başvuru yaptı. 

Şampiyonada birinci olan okula Akıl Oyunları Sınıfı, ikinci okula Satranç Sınıfı ve üçüncü okula da Basketbol ve Voleybol Sahası yapılacak.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Su Kaynaklarını korumalıyız Su Kaynaklarını korumalıyız
Çam Kese Böceği’ne karşı Çam Kese Böceği’ne karşı
“Hepimiz halkımızın hizmetkârıyız” “Hepimiz halkımızın hizmetkârıyız”
Serdar Tuncer Gebzelilerle buluştu Serdar Tuncer Gebzelilerle buluştu
Gebze Zabıtasından Pazar denetimi Gebze Zabıtasından Pazar denetimi
Pazarcılar Odası Köşker’e geldi Pazarcılar Odası Köşker’e geldi
Yukarı Çık

banner341

banner339

Su Kaynaklarını korumalıyız
İsmail Kahraman Makale

Haberi Oku