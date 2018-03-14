Masa Tenisi Şampiyonası düzenleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, spor kültürü oluşturmak ve çocukların spor yardımıyla birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek amacıyla okullar arası masa tenisi şampiyonası düzenleyecek. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan lig, 20-21-22 ve 23 Mart tarihlerinde yapılacak.

ÜÇ KATEGORİDE DÜZENLENECEK

Masa Tenisi Şampiyonası kız ve erkek olmak üzere; küçükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilecek. Takımlar en az 3 en fazla 5 kişi olarak katılım sağlayacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Öte yandan Masa Tenisi Şampiyonası’na katılmak isteyen okullar söz konusu başvurularını mehmetfatihsuleyman@kocaeli.bel.tr internet adresi üzerinden ya da Spor Şube Müdürlüğü’nün Vinsan Tesislerine elden yapabilecek. Şu ana kadar 105 takım ve 525 öğrenci masa tenisi şampiyonasına katılmak için başvuru yaptı.

Şampiyonada birinci olan okula Akıl Oyunları Sınıfı, ikinci okula Satranç Sınıfı ve üçüncü okula da Basketbol ve Voleybol Sahası yapılacak.