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Maske takmaya direnenlere ceza

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 124 kişiye idari para cezası uygulandı.

Maske takmaya direnenlere ceza

09 Eylül 2020 Çarşamba 15:10

Kocaeli'de, vatandaşların büyük bölümü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki maske takma zorunluluğuna uysa da bazı vatandaşlar maske takmamakta direniyor.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, bin 132 iş yeri denetlenerek 20 bin 399 kişi kontrol edildi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 20, maske takmayan 92 ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 12 kişiye para cezası verildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli yakalandı.  

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