Maske ve eldivenler için özel atık kutusu

Gebze Belediyesi tarafından Pazar giriş ve çıkışlarına vatandaşların maske ve eldivenlerine atmaları için kişisel hijyen atık kutuları yerleştirildi.

Gebze Belediyesi tarafından Pazar giriş ve çıkışlarına vatandaşların maske ve eldivenlerine atmaları için tıbbi atık kutuları yerleştirildi. Kocaeli Valiliği tarafından 07.04.2020 tarihinde tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel hijyen malzemesi atıkların yönetiminde Covid 19 tedbirleri (2020/12)genelgesi yayınlanmış, bu doğrultuda önlemlerini alan Gebze Belediyesine bağlı ekiplerce vatandaşların kullandıkları eldiven ve maskelerini gelişi güzel atmamaları, atık kutularına atmaları konusunda hassas davranılmasını istedi.

DAHA DİKKATLİ OLUNMALI

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililer “ Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama evlerden ve iş yerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanması gerektiği doğrultusunda. Böylesine hassas bir dönemde vatandaşların daha dikkatli olması gerekli. Evimizde sağlıklı kalalım ve kişisel hijyen atıklarımızı kesinlikle iki kat poşete koyarak çöp toplama saatine yakın çıkaralım” ifadelerini kullandı.











