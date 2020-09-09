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Match Group, kentsel dönüşümü başlattı

Gebze bölgesindeki inşaat sektöründe önemli bir yere sahip olan Match Group, Osman Yılmaz Mahallesi’nde Match Colors kentsel dönüşüm projesi için temel atma töreni gerçekleştirdi. 90 daireden oluşan projenin iki yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Match Group, kentsel dönüşümü başlattı

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:54

Mathc Colors kentsel dönüşüm projesi ile gelişimine devam eden Match Group’un temel atma törenine Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Match Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Cihad Demirtaş, Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kadı, Gebze Mimarlar Odası Başkanı Cenk Elgin de katıldı. Dualar eşliğinde gerçekleşen töreni linklere tıklayarak izleyebilirsiniz. 

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/2605819296400267/

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/316112439474045/

Çiler, “Devletimiz ayakta tutmalı”

Match Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Cihad Demirtaş törende yapmış olduğu konuşmada şu ifadelere yer verdi, “Temeli atılan konutlar 2021 yılında sahiplerine teslim edilecektir. Gebze’nin en büyük kentsel dönüşün projesini gerçekleştirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Projelerimiz Gebze bölgesine değer katacak.” Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, başlatılan proje için hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, “Devletimizin inşaat sektörüne teşvik vererek bu önemli sektörü ayakta tutması gerektiğini düşünüyorum.” dedi. Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kadı, deprem bölgesinde yaşadığımızı hatırlatarak tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi ve “Güçlü şehirler güçlü binalar ile olur. Bölgeyi güzelleştirme adına sorumluluk alan Match Group’u tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu. Mimarlar Odası Başkanı Cenk Elgin ise konuşmasında kentsel dönüşün projelerinin şehirlerin gelişmesine katkı sunması gerektiğini belirterek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.





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