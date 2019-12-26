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Mavi Bayrak seminerinde Kocaeli’deki hizmetler anlatıldı

13. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi Semineri’ne katılan Büyükşehir Belediyesi personelleri, deneyim ve tecrübelerini paylaştı.

Mavi Bayrak seminerinde Kocaeli'deki hizmetler anlatıldı

26 Aralık 2019 Perşembe 10:41

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından gerçekleştirilen 13. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi Semineri’ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar ve İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ilgili personeller katıldı. Mavi Bayrak Programı’nı yürüten TÜRÇEV tarafından düzenlenen seminerde Büyükşehir personeli, “Deniz Çevresinin Korunması ve İyileştirmesi” çalışmaları ile birlikte “Halk Plajlarında A Sınıfı Temizlik Nasıl Sağlandı” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Seminerde deneyim ve tecrübeler yerel yönetim temsilcileriyle paylaşıldı.

 

EĞİTİM SEMİNERİ 3 GÜN SÜRDÜ

Eğitim seminerine; Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm ve Sağlık Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dâhil 37 belediye ve 8 sivil toplum kuruluşundan temsilciler katıldı. 100’ün üzerindeki katılımcıyla 3 gün süren eğitim seminerinde; plaj temizliği, engelli olanakları, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik, istilacı türler, çevre eğitim projeleri ve vatandaş bilimi gibi birçok konuda sunumlar yapıldı. İlgili konularda çalıştaylar gerçekleştirildi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

 

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Uluslararası alanda Mavi Bayrak ödüllü plajlarımızın sayılarının arttırılarak aynı zamanda standartlarının diğer ülkelerden daha yüksek olması hedefiyle, Mavi Bayrak Programı’nı yürüten TÜRÇEV tarafından 13. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi Semineri’ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelleri de katıldı. Eğitimde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından İzmit Körfezi’ne yapılan çevre yatırımları ile birlikte örnek kontrol ve denetim faaliyetleri anlatılırken Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından “Halk Plajlarında A Sınıfı Temizlik Nasıl Sağlandı” konulu sunumlar gerçekleştirildi.


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