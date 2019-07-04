Mavi Bayraklı plajlara tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin hizmetine sunulan ve Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazanan Karamürsel’de Altınkemer, Kandıra’da Kerpe, Cebeci, Kumcağız ve Bağırganlı halk plajları ile Marmara’nın ilk mavi bayraklı Miço Koyu Kadınlar Plajında, uygunluk incelemesi yapıldı. Plajlara su kalitesi dışında güvenlik, temizlik, cankurtaran, engelli imkanları uygunluklarına yönelik denetimler yapıldı. Plajlar denetimlerden tam not aldı.

KRİTERLERE UYGUN SAHİLLER

Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı Mavi Bayrak uygunluk denetimlerinde önemli kriterlere dikkat edildi. Bu kriterler; Deniz Suyu Analizleri, Çevre Yönetimi, Güvenlik ve Donanımlar, Çevre Bilinçlendirme etkinlikleri başlıkları altında toplanıyor. 15 gün ara ile iki parametrede ve sezon süresince deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik düzeyde analizlerinin yapılması, plajda cankurtaran bulundurulması, su sporları ile yüzme alanının ayrılmış olması, engelli olanakları, plaj temizliği önemli kriterlerin bir kısmını oluşturuyor. Yapılan incelemeler sonucu; “Mavi Bayrak” ödülü almaya hak kazanmış olan Altınkemer, Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu Kadınlar Plajı 2019 yüzme sezonunda denetimden geçerli not almayı başardı.

33 KRİTER HER YIL DENETLENİYOR

Denetimlerin her yıl yapılan rutin denetim olduğunu ifade eden Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari; “Mavi bayrağın, plajlar için 33 kriteri var. Bu kriterlerin gerçekte yerine getirilip getirilmediğini, plajların en yoğun dönemlerinde yerinde kontrol ediyoruz. Denetimlerde 4 ana başlığımız var. İlki can güvenliği ve hizmetler. İkincisi çevre yönetimi. Üçüncüsü engelliler için olan olanaklar ve hepsinden önemlisi çevre eğitimi ve bilinçlendirme ile ilgili çalışmaları kontrol ediyoruz” ifadesini kullandı.

KOCAELİ İLE GURUR DUYDUM

Kocaeli’nin mavi bayraklı plajlarının örnek olduğuna dikkat çeken Cebbari; “Kocaeli ile gurur duydum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile 2011 yılından beri çalışıyoruz. İlk başladığımız günden bugüne gelinen nokta çok çok farklı. Her şeyden önce halk olarak bir bilinç oluşturabilmişiz. Bir çevreci ve denetim gözüyle bakan bir kişi olarak her yıl Kocaeli plajlarındaki ilerlemeleri gördükçe mutlu oluyorum” dedi.

KOCAELİ’NİN FARKI VAR

Kocaeli’nin plajlarının farklı olduğunu belirten Cebbari; “Kocaeli’ni Akdeniz ve Ege’den ayıran çok önemli bir fark var. Kocaeli’nin mavi bayraklı plajlarının hepsinin halk plajı olması. Ücret ödeyerek girilmesinden ziyade herkese açık plajların olması ve bunların mavi bayrak standardında olması bir il için çok önemli. İkinci bir fark ise halk plajındaki temizlik standartları Kocaeli’nde çok ilerlemiş bir durumda. Bunun için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi TÜRÇEV’in yaptığı tüm programlara katılan bir belediye. Burada aldıkları eğitimi güzel bir şekilde uygulayarak sahaya yansıtıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye ve plajlara gösterdiği özenli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak, çevrenin korunması ile plajı kullananların sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefleyen kriterlere sahip. Öte yandan Mavi Bayrak uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı özelliğinde. Uluslararası alanda merkezi Kopenhag’da bulunan, Foundation For Environmental Education (FEE), ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programının plajlar için 33 ayrı kriter bulunuyor.

ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME

Mavi Bayrak verilmesinde birçok kriterler değerlendiriliyor. Bunlardan ilki çevre eğitimi ve bilgilendirme başlığında ele alınıyor.

Kriter 1: Mavi Bayrak Programı ve diğer FEE eko-etiketi ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir.

Kriter 2: Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir.

Kriter 3: Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir.

Kriter 4: Plajı kullananlara, yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, hassas doğal alanlar ve çevresel özellikleri ile ilgili bilgiler verilmelidir

Kriter 5: Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir.

Kriter 6: Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır.

YÜZME SUYU KALİTESİ

Kriter 7: Plaj, numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusundaki şartlara tamamen uymalıdır.

Kriter 8: Plaj, alınan numunelerin analizi konusunda yüzme suyu kalitesi analiz standartları ve şartlarına tamamen uymak zorundadır.

Kriter 9: Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir.

Kriter 10: Yüzme suyu değerleri, mikrobiyolojik parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.

Kriter 11: Yüzme suyu fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Kriter 12: Plajın bağlı olduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Komitesi oluşturulmalıdır.

Kriter 13: Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm yasalara uymalıdır.

Kriter 14: Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır.

Kriter 15: Plaj temiz tutulmalıdır.

Kriter 16: Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları, kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır.

Kriter 17: Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır.

Kriter 18: Plajda geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkanlar olmalıdır.

Kriter 19: Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (tuvalet-lavabo) bulunmalıdır.

Kriter 20: Sıhhi olanaklar temiz tutulmalıdır.

Kriter 21: Sıhhi olanaklar atıksu sistemine bağlı olmalıdır.

Kriter 22: Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır.

Kriter 23: Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde kontrol edilmelidir.

Kriter 24: Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır.

Kriter 25: Yörede deniz ve tatlısu hassas alanları varsa, buradaki doğal yaşamı izleme programı uygulanmalıdır.

Kriter 26: Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb.) teşvik edilmelidir.

CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER

Kriter 27: İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri plajda bulundurulmalıdır.

Kriter 28: Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır.

Kriter 29: Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır.

Kriter 30: Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır.

Kriter 31: Plajda kullanıcıların güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kriter 32: Plajda içme suyu bulundurulmalıdır.