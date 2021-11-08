Mavi Nefes Projesi, Kocaeli’den Başladı





Denizleri tehlikeden korumak, farkındalık yaratmak ve çocuklara eğitim amaçlı kurulan TURMEPA ile Garanti BBVA’nın hayata geçirdiği Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsünün ilk durağı Kocaeli oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği proje kapsamında çocuklara eğitimler verilecek.

İLK DURAK KOCAELİ

Marmara Denizi’ndeki müsilaj tehlikesi sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre dernekleri, STK’lar ve vatandaşların da katılımıyla Marmara Denizi yüzeyindeki müsilaj temizlenmişti. Marmara Denizini Koruma Eylem Planı kapsamında birçok etkinlik sonrası TURMEPA ile Garanti BBVA’nın hayata geçirdiği Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü yola çıktı. Marmara bölgesinde illeri sırayla gezecek eğitim otobüsünün ilk durağı Kocaeli oldu.

KENT MEYDANINDA TÖREN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Garanti BBVA Bölge Müdürü Bülent Yılmaz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

“MAVİ BİR NEFES İÇİN YOLA ÇIKTIK”

‘’Amacımız çocuklarımıza mavi denizler bırakmaktır’’ diyerek konuşmasına başlayan TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu, “Bizim için çok anlamlı bir gün. Projemizin adı gibi denizlerimize, Marmara’mıza mavi bir nefes vermek için yola çıktık. İlk durağımız Kocaeli. İzmit Körfezinin başlangıç noktası olan bu şehirden yola çıkarak, Marmara’yı çevreleyen illerimizde eğitimler vereceğiz. Otobüsümüz aracılığıyla 60 bin ortaöğretim öğrencisine ulaşmayı hedefliyoruz. Hem karada hem denizde mücadele ederek, Marmara’ya yeniden nefes vermeye çalışıyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ BİLİNÇLENECEK”

Garanti BBVA Bölge Müdürü Bülent Yılmaz, “TURMEPA ile hayata geçirdiğimiz eğitim otobüsü yola çıktı. Eğitim otobüsümüz mavi nefes projesinin önemli bir ayağı. Kirletmemek amacıyla yola çıkıp çocuklarımıza bunu öğreteceğiz” ifadesini kullandı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ BİR HEDEF”

İzmit Körfezi’nin çevresini arıtma tesisleri ile kapladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “En baştan çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için bir program yapıldı. Bizler de destek veriyoruz. TURMEPA’ya ve Garanti BBVA’ya teşekkür ediyorum bu çalışma için. Kocaeli sanayinin yanında bilim ve teknoloji kenti. AR-GE merkezleri ve arıtma tesisleri var. Unutmayalım ki, gelecek nesiller sizlerin elinde yükselecek ve bilinçlenecek. Marmara Denizi ve tüm denizlerimizin korunması, temizlenmesi için, sürdürülebilir bir anlayış çerçevesinde içinde, var gücümüzle ve bilinçli şekilde mücadele edeceğiz” dedi.

“MAVİNİN KIYMETİNİ BİLECEĞİZ”

Kocaeli’nin önemli bir liman kenti olduğunu belirten Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, “Bir şeyi korumanın en iyi yolu onu bozmamaktır. Bu denizlerimiz için özellikle geçerli. Gençlerimiz programdan sonra denizden çıkarılan atıklara bakmanızı istiyorum. Mavi güzelin rengi. Mavi kavramı hayatımızda daha çok yer almaya başladı. Bu çalışmalar mavinin kıymetini daha çok hatırlatacak. El birliğiyle bozuyorsak el birliğiyle de düzelteceğiz” açıklamasında bulundu.

KATILIMCILARA PLAKET

Program sonunda projeye destek veren katılımcılara Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Başkanı Şadan Kaptanoğlu tarafından plaket takdim edildi. Protokol mensupları daha sonra otobüsü gezdi. Öğrenciler ise kendileri için hazırlanan otobüste eğitimlere başladı.