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Maviş ve Zeytin'e ilgi odağı

Gebze'de iki sokak köpeğinin acıktıklarında bir marketin kasap bölümünün camına patileriyle vurarak yiyecek istemesi, ilginç görüntü oluşturuyor.

Maviş ve Zeytin'e ilgi odağı

15 Aralık 2017 Cuma 14:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Hayvan Barınağı tarafından tedavileri ve aşıları yapıldıktan sonra doğaya bırakılan iki köpek, ilçe esnafının ilgi odağı oldu.  

Esnafın "Maviş" ve "Zeytin" adını verdiği köpekler, acıktıklarında marketin kasap bölümünün önüne gelerek cama patileriyle vurup yiyecek istiyor. Hemen her gün aynı durumla karşılaşan market çalışanları da köpeklerin patilerini cama vurmasıyla yemeklerini kapıya bırakıyor. 

"Maviş" ve "Zeytin"e büyük ilgi gösteren ilçe esnafının yanı sıra Kocaeli Belediyesi de köpeklerin beslenmesiyle yakından ilgileniyor. 


- "Onları doyurmak bizi mutlu ediyor"

Esnaf Tuncer Demir, hayvanlara çocukluğundan beri ilgi duyduğunu belirterek, "Maviş" ve "Zeytin"in günün içinde aç oldukları zamanlarda iş yerinin önüne gelerek cama patileriyle vurduklarını söyledi. 

"Maviş" ve "Zeytin"e yiyecek verilmesi konusunda çalışanlarına da talimat verdiğini anlatan Demir, "Onları doyurmak bizi mutlu ediyor. Günün belli saatlerinde hepsi bizi ziyaret eder. Yiyecek vermeyi unuttuğumuz zaman patileriyle cama vurarak bizi uyarırlar. Karınlarını doyuracak kadar yerler." diye konuştu. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de "Maviş" ve "Zeytin"in beslenmesi için esnafa köpek maması bıraktı.

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