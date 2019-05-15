GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Mayıs Meclisi Tamamlandı

Çayırova Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı bugün yapılan ikinci oturumla tamamlandı.

Mayıs Meclisi Tamamlandı

15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:39

banner419

Çayırova Belediyesi Mayıs ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleşti. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda bir önceki oturumda alınan kararların özeti oy birliği ile kabul edildi. Muhalefet meclis üyelerinin gündem dışı söz almasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Plan Bütçe komisyonununda görüşülerek karara bağlanan Belediye başkan yardımcısına ödenecek aylık bürüt maaşın belirlenmesi oy birliği ile kabul edilirken, mülkiyeti belediye ait olan 1366 ada, 13 ve 16 nolu parseller ile 1769 ada, 15 nolu parsellerin imar barışı kapsamında satılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2019 Mali yılında alınacak harç ve ücret tarifelerinde revize yapılması ile ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edilirken, 2018 yılı gelir ve gider kesin hesaplarına ilişkin madde ise oy çokluğu ile karara bağlandı.

Çayırova Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı 3 Haziran Pazartesi günü saat 15.00’te yapılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SEDAŞ Çalışmalarını Cepten Bildiriyor SEDAŞ Çalışmalarını Cepten Bildiriyor
Ferrero Fındıkta Farklılık Yaratmaya Çalışıyor Ferrero Fındıkta Farklılık Yaratmaya Çalışıyor
Büyükgöz Cumhuriyet'te Büyükgöz Cumhuriyet'te
"Türkiye gençlerin elinde yükselecek"
Bıyık'a Ziyaretler Devam Ediyor Bıyık'a Ziyaretler Devam Ediyor
Gönüllü İtfaiyecilere Kimyasal Eğitimi Gönüllü İtfaiyecilere Kimyasal Eğitimi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

SEDAŞ Çalışmalarını Cepten Bildiriyor
SEDAŞ’ın (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin) planlı bakım, yatırım ve iyileştirme kapsamındaki...

Haberi Oku