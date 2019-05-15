Mayıs Meclisi Tamamlandı

Çayırova Belediyesi Mayıs ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleşti. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda bir önceki oturumda alınan kararların özeti oy birliği ile kabul edildi. Muhalefet meclis üyelerinin gündem dışı söz almasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Plan Bütçe komisyonununda görüşülerek karara bağlanan Belediye başkan yardımcısına ödenecek aylık bürüt maaşın belirlenmesi oy birliği ile kabul edilirken, mülkiyeti belediye ait olan 1366 ada, 13 ve 16 nolu parseller ile 1769 ada, 15 nolu parsellerin imar barışı kapsamında satılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2019 Mali yılında alınacak harç ve ücret tarifelerinde revize yapılması ile ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edilirken, 2018 yılı gelir ve gider kesin hesaplarına ilişkin madde ise oy çokluğu ile karara bağlandı.

Çayırova Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı 3 Haziran Pazartesi günü saat 15.00’te yapılacak.