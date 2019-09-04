MECLİS TOPLANIYOR

07 Ağustos 2019 tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanması,
İMAR KOMİSYONU RAPORLARI:
1. Akviran Mah. 123 ada 12 ve 13 nolu parsellere ilişkin İmar Komisyonu Raporu,
2. İstasyon Mah. 1270 ve 4552 adalar arasındaki 7 m genişliğindeki yolun 4552 ada 1 parseldeki belediye hizmet alanına eklenmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,
3. Ademyavuz Mah. 3935 ada 27-28,34 nolu parsellere ilişkin İmar Komisyon raporu,
4. Plan notlarının 6.2.10 - 6.2.13 maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,
MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TEKLİFLER :
5. İstasyon Mah. 1414 Sok. No: 19’da Bilim Sanat ve Projesi kapsamında yapılan Muhtarlık hizmet binasının İstasyon Mah. Muhtarlığına tahsisine ilişkin İşletme İştirakler Müdürlüğü teklifi,
6. İlçemiz Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme ve İstasyon Mahalleleri sınırları dahilinde (E5- 2. Bölge) 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin Plan Proje Müdürlüğü teklifi,
7. İlçemiz, Köşklü Çeşme, Osman Yılmaz, Hacıhalil, Sultan Orhan, Barış, Tatlıkuyu, İstasyon Mahalleleri sınırları dahilinde (E5- 3. Bölge) 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin Plan Proje Müdürlüğü teklifi,