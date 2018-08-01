Medeni Şehirli ve Kentli Olmanın Tarihi ve Belediye Başkanlarının görevi

Medeniyet ve Uygarlık, şehirleşme ve kentleşme ile başlar. Medeniyet şehirleşme anlamına gelen Medine’den gelmekte. Medeniyetin temeli daha önce adı Yesrip olan Medine’nin İslam güneşi ile şereflenmesinden sonra, Medine adını alması ile başlar.

Eskiler medeniyet ve uygarlığı; “ Tamiri Bilad, Terfi ibad”

diye tanımlar ve tarif ederdi.

Yani bir şehir ve kente uygar ve medeni diyebilmek için o şehir ve beldenin evleri yollar ve parkları ile insan onuruna yaraşır hale getirilmesi ve o şehirde yaşayan insanlarında bilgili olması, o kentin medeni olması İçin ön şarttır. Bu bakımdan Belediye başkanlarına büyük görev düşüyor. Acı ama gerçek bir çok belediye başkanı kendi şehrinin tarihi ve Kültürünü bilmiyor. Ziyaret ettiğimiz Efraim bey, Taşkesti’yi yakından bilen ve tanıtmak İçin çalışma yapan bir başkan.

Türk İslam tarihinde kentleşme ve yerleşik düzene geçiş Türklerin İslam’a girmelerinden sonra hızlanmış Osmanlı döneminde konar göçer Türklerin yerleşik düzene geçmeleri için özel yasalar çıkartılmış, Abdülhamit Han yerleşik düzene geçişi teşvik etmiş, deyim yerinde ise Köy kentler kurulmuş.

BOLU TAŞKESTİ’DE DEVRİ ALEM

Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Paşa “Köylü Milletin efendisidir.” sözü ile köylere önem vermiş, büyük köylere cumhuriyetin ilk yıllarında okullar açmış, tarım hayvancılık ve ziraat teşvik edilmiş.

Türkiye’de Bülent Ecevit Köy kent projeleri ile gündeme gelmiş, 1978 yılında ilk köy kent yani, “Köy-Şehir” projesi Bu gün daha önce adı Karaçomak köyü olan Bolu’nun Taşkesti beldesinde Kereste fabrikası kurulup, köylüler kooperatifleşme ile örgütlenip uygulamaya konmuş. İlçe olmak İçin mücadele eden, Sarot kaplıcaları ile Termalin başkenti olmaya aday, Bozulmamış otantik yaylaları ile Yayla turizmi merkezi olmaya aday Taşkesti beldesinin Belediye başkanı sayın Efrahim Özdemir beyin daveti ile www.devrialem.tv olarak Taşkesti’de Devri Alem belgesel TV programı çekiyoruz.

İstanbul ve Ankara’nın ortasında yer alan Taşkesti keşfedilmeyi bekliyor. Taşkesti’de köy kent kurulduktan sonra Taşkestililer tarafında “Sarsılmaz Kuvvet” adlı bir Sinema Filmi bile çekilmiş.

TRT de beğeni ile izlenen Serdar Kılıç tarafından “Doğaya Dönüş” Belgesel programlarının çekildiği Taşkesti’deki kampı ziyaret ettik.

Çok önemli kişilerin özel olarak getirtip içtiği Şifa ve sağlık kaynağı Taşkesti suyundan kana kana içip, adeta bir tabloyu andıran Yaylalarına çıkıp, belgesel çekerek tarihe not düşüyoruz.

On yılda Sarot kaplıcalarını dünya markası ve bacasız sanayi haline getiren, Yap İşlet Devret modeli ile 2000 yıllık Sarot kaplıcalarına 4 Yıldızlı otel kurup, binlerce kişinin kaldığı devre mülkler yaparak Taşkesti’yi dünyaya tanıtan firmanın ortaklarından Erzurum Horasanlı iş adamı Mehmet Emin Yerdelen beyle söyleşi yapıyor, bölge ile ilgili yatırımlarını dinliyoruz.

Termal ve Yayla Turizminin başkenti olmaya aday, Endemik bitki ve çiçek türlerine sahip değişik ağaç türleri ile Orman denizini andıran keşfedilip tanınmayı bekleyen Taşkesti Medeniyet ve uygarlığın temeli olan Kentleşme ve şehirleşme tarihi içinde çok önemli bir geçmişe sahip.

Taşkesti ile ilgili çok güzel bir kitap yazan emekli öğretmen, araştırmacı yazar Mehmet Tunçkol ve Taşkesti tanıtım filmini çeken Bolulu meslektaşım kıymetli arkadaşım ve adaşım İsmail Hakkı Pehlivan’ın çalışmalarından önemli ölçüde yararlandım. Kendilerine teşekkür ediyorum..

Sizleri Belgesel tadında Taşkesti Belgeseli ile baş başa bırakıyorum