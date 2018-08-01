banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Medeni Şehirli ve Kentli Olmanın Tarihi ve Belediye Başkanlarının görevi

İsmail Kahraman Makale

Medeni Şehirli ve Kentli Olmanın Tarihi ve Belediye Başkanlarının görevi

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:40

banner346

Medeniyet ve Uygarlık, şehirleşme ve kentleşme ile başlar. Medeniyet şehirleşme anlamına gelen Medine’den gelmekte. Medeniyetin temeli daha önce adı Yesrip olan Medine’nin İslam güneşi ile şereflenmesinden sonra, Medine adını alması ile başlar.

Eskiler medeniyet ve uygarlığı; “ Tamiri Bilad, Terfi ibad”

diye tanımlar ve tarif ederdi.

   Yani bir şehir ve kente uygar ve medeni diyebilmek için o şehir ve beldenin evleri yollar ve parkları ile insan onuruna yaraşır hale getirilmesi ve o şehirde yaşayan insanlarında bilgili olması, o kentin medeni olması İçin ön şarttır. Bu bakımdan Belediye başkanlarına büyük görev düşüyor. Acı ama gerçek bir çok belediye başkanı kendi şehrinin tarihi ve Kültürünü bilmiyor. Ziyaret ettiğimiz Efraim bey, Taşkesti’yi yakından bilen ve tanıtmak İçin çalışma yapan bir başkan.

Türk İslam tarihinde kentleşme ve yerleşik düzene geçiş Türklerin İslam’a girmelerinden sonra hızlanmış Osmanlı döneminde konar göçer Türklerin yerleşik düzene geçmeleri için özel yasalar çıkartılmış, Abdülhamit Han yerleşik düzene geçişi teşvik etmiş, deyim yerinde ise Köy kentler kurulmuş.

BOLU TAŞKESTİ’DE DEVRİ ALEM

Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Paşa “Köylü Milletin efendisidir.” sözü ile köylere önem vermiş, büyük köylere cumhuriyetin ilk yıllarında okullar açmış, tarım hayvancılık ve ziraat teşvik edilmiş.

 Türkiye’de Bülent Ecevit Köy kent projeleri ile gündeme gelmiş, 1978 yılında ilk köy kent yani, “Köy-Şehir” projesi Bu gün daha önce adı Karaçomak köyü olan Bolu’nun Taşkesti beldesinde Kereste fabrikası kurulup, köylüler kooperatifleşme ile örgütlenip uygulamaya konmuş.  İlçe olmak İçin mücadele eden, Sarot kaplıcaları ile Termalin başkenti olmaya aday, Bozulmamış otantik yaylaları ile Yayla turizmi merkezi olmaya aday Taşkesti beldesinin Belediye başkanı sayın Efrahim Özdemir beyin daveti ile www.devrialem.tv olarak Taşkesti’de Devri Alem belgesel TV programı çekiyoruz.

İstanbul ve Ankara’nın ortasında yer alan Taşkesti keşfedilmeyi bekliyor. Taşkesti’de köy kent kurulduktan sonra Taşkestililer tarafında “Sarsılmaz Kuvvet” adlı bir Sinema Filmi bile çekilmiş.

TRT de beğeni ile izlenen Serdar Kılıç tarafından “Doğaya Dönüş” Belgesel programlarının çekildiği Taşkesti’deki kampı ziyaret ettik.

Çok önemli kişilerin özel olarak getirtip içtiği Şifa ve sağlık kaynağı Taşkesti suyundan kana kana içip, adeta bir tabloyu andıran Yaylalarına çıkıp, belgesel çekerek tarihe not düşüyoruz.

  On yılda Sarot kaplıcalarını dünya markası ve bacasız sanayi haline getiren, Yap İşlet Devret modeli ile 2000 yıllık Sarot kaplıcalarına 4 Yıldızlı otel kurup, binlerce kişinin kaldığı devre mülkler yaparak Taşkesti’yi dünyaya tanıtan firmanın ortaklarından Erzurum Horasanlı iş adamı Mehmet Emin Yerdelen beyle söyleşi yapıyor, bölge ile ilgili yatırımlarını dinliyoruz.

Termal ve Yayla Turizminin başkenti olmaya aday, Endemik bitki ve çiçek türlerine sahip değişik ağaç türleri ile Orman denizini andıran keşfedilip tanınmayı bekleyen Taşkesti Medeniyet ve uygarlığın temeli olan Kentleşme ve şehirleşme tarihi içinde çok önemli bir geçmişe sahip.

Taşkesti ile ilgili çok güzel bir kitap yazan emekli öğretmen, araştırmacı yazar Mehmet Tunçkol ve Taşkesti tanıtım filmini çeken Bolulu meslektaşım kıymetli arkadaşım ve adaşım İsmail Hakkı Pehlivan’ın çalışmalarından önemli ölçüde yararlandım. Kendilerine teşekkür ediyorum..

Sizleri Belgesel tadında Taşkesti Belgeseli ile baş başa bırakıyorum

https://youtu.be/AhkN9AyM-aM

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ismail KahramanMakale
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da İş Kazası: 1 Ölü Darıca'da İş Kazası: 1 Ölü
Dış Pazar Bulma Teknikleri Dış Pazar Bulma Teknikleri
Gemi Adamları Yıpranma Paylarını Geri İstiyor Gemi Adamları Yıpranma Paylarını Geri İstiyor
Sivas’ın Yiğidolarından Türkü Ziyafeti Sivas’ın Yiğidolarından Türkü Ziyafeti
TDBB’nin Azerbaycanlı Kadın Yöneticileri Kocaeli’nde TDBB’nin Azerbaycanlı Kadın Yöneticileri Kocaeli’nde
İnşaat Mühendislerinden KBB Ulaşım Daire’sine Ziyaret İnşaat Mühendislerinden KBB Ulaşım Daire’sine...
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Darıca'da İş Kazası: 1 Ölü
Darıca'da altyapı çalışmaları sırasında üzerine beton büz düşen işçi hayatını kaybetti.

Haberi Oku