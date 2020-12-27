Mehmet Akif Ersoy Ve İstiklal Marşımız

27 Aralık 2020 Pazar 12:45
Mehmet Akif İstiklal Marşını tarihi en uzun süreli meydan muharebeleri arasında yer alan Sakarya meydan muharebesinde destanlar yazan ordumuz başta olmak üzere milletimize armağan etmişti. www.sakaryazaferi.com
Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkısı ile 12 yıl önce www.devrialem.tv olarak belgesel çekerek Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net olarak ulusal ve bölgesel tv kanallarına gönderip yayınlatmıştık. Mehmet Akif belgeselinin linkini sizlerle paylaşıyor görüş ve yorumlarımızı bekliyoruz.
Mehmet Akif Araştırma Yazımız
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