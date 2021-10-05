Mehmet Ali Okur Tüm Türkiye’yi Buluşturdu

Bölge siyasetinin etkin ismi AK Parti Kocaeli eski Milletvekili, Marmara Teknokent (MARTEK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Okur’un dünyalar güzeli kızı Betül, gönlünü kaptırdığı Taha Ali ile evlendi. Dillere destan düğün törenine tüm Türkiye’den davetliler katılarak Mehmet Ali Okur’un mutluluğuna ortak oldu. Düğün için genç çifte telgraf çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise mesajında Betül ve Taha Ali’ye mutluluklar diledi.





Beykoz Koru Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen muhteşem düğün merasimine Türkiye genelinden siyasetçi, bürokrat, iş adamı, sanayici ve seçkin davetliler katıldı. Davetliler ile tek tek ilgilenen Mehmet Ali Okur’un mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. Birbirine çok yakışan gelin ve damat davetlilerden tam not alırken Okur ve Çelik ailelerinin cemiyeti yılın düğünü olarak tarihe geçti.

MUTLU BİRLİKTELİĞE ŞAHİT OLDULAR

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın kıydığı genç çiftin evet diyerek hayatlarını birleştirdiği nikâh töreninde, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Cemil Yaman, Sami Çakır, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Düzce Milletvekili Fevai Aslan, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Mustafa Ataş, Osman Poyraz, Harun Karaca, Eskişehir Milletvekili Salih Koca, Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Gaziantep Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Çankırı Eldivan Kaymakamı Mustafa Babacan, Manisa Ahmetli Kaymakamı Abdullah Kurt, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak şahitlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ