Mehmet Aras Gebze Köylerini Gezdi

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, Gebze’ de bir dizi temasta bulundu.

Aras ilk olarak Mollafenari Köyü eşrafından, aynı zamanda partisinin il yönetim kurulu üyeliği görevine devam eden Mustafa Kabaca’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Mollafenari Köyü Camisi'nin cemiyet salonunda yapılan iftar yemeğine, partinin il yönetim kurulu üyeleri ile, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yaklaşık 200 kişinin hazır bulunduğu iftar sonrası kalabalığa hitap eden Aras, Mollafenari Köyü'nün milli görüş geleneği için ifade ettiği öneme işaret etti.

Yemekten sonra yanına Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez ile başkanlık divanı üyelerini alan Mehmet Aras halkla kucaklaşma programına başladı.

İlk olarak Mollafenari Köyü'nde Ademoğlu Kıraathanesi'nde halkla buluşan Aras’a, partisinin köy temsilcisi Abdullah Akbay da eşlik etti.

Halk ile temaslarını Denizli Köyü'nde devam ettiren İl Başkanı, köyde bulunan kıraathaneleri tek tek dolaşarak, köylüler ile sohbet etti.

Denizli köyünde Gültekin Kıraathanesi'nde ağırlanan Aras’a buradaki ziyaretlerinde köy temsilcisi Saim Kccabıyık katıldı.

Burada halka hitaben konuşan Aras;

“Sizlere Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın selamını getirdim. Kendisi bize emir verdiler, gidin köylünün derdini dinleyin ve bana rapor getirin dediler. Köylümüzün traktörünün mazotu var mı? Mahsulü pazara gelebiliyor mu? Gidin sorun ve köylümüzün halini bana rapor edin, diye emir verdi.” Şeklinde konuştu.

Ziyaretine Cuma Köyü'nde devam eden Aras, burada da köy temsilcisi Ahmet Erdoğan tarafından karşılandı. Cuma Köy Muhtarı Hüseyin Ünal ile görüşen Mehmet Aras muhtardan köy hakkında bilgi aldı. Sonrasında köy kahvesini ziyaret edip, halkla sohbet etti. Avcılar Kulübü Lokali'nde konuşan Aras hedeflerinin Kocaeli’nin tüm köylerini dolaşmak olduğunu ifade etti.

"Cuma Köy'de gördüğümüz ilgi de gösteriyor ki artık milletimiz Refah'da karar kılmıştır." diyen Aras’ı Cuma Köylüler alkışlar ile uğurladı.