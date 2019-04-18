Mehmet Aras Mazbatasını Aldı

Milli Görüş Lideri Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan’ın Genel Başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi’nin Kocaeli İl Kongresi 14 Nisan Pazar günü Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilmişti.



574 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede kurucu İl Başkanı olan Mehmet Aras, seçilmiş İl Başkanı olmuştu. 100 kişilik İl yönetimi ve 10 kişilik İl disiplin kurulunun da belirlendiği kongrenin ardından YRP İl Başkanı Mehmet Aras yönetimi ile birlikte Kocaeli Adliyesine giderek mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Muhittin Paçanın elinden aldı.



Mazbata törenine İl Başkanlık Divanı üyeleri Rıdvan Özay, Mustafa Can, Cevat Çepil, Mustafa Kabaca ve İl yönetim kurulu üyeleri ile Genel Merkez Delegeleri katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Aras, “Mazbatamızı aldık, ülkemize ve Kocaeli’mize hayırlı olsun. Çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz, Yeniden Refahlı günler yakın “dedi.