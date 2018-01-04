Mehmet Çelik Fatih'i Anlatıyor

HÜNKAR ÇAYIRI

Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu'nun icraatları ve askeri dehası açısından en önemli padişahlarındandır. Fatih Sultan Mehmet 27 Nisan 1481 Cuma günü İtalya üzerine yapılacak sefer için üç yüz bin kişilik ordusuyla Üsküdar'dan İzmit'e doğru yola çıktığında, ordusuna mola verdiği ,otağını kurdurduğu çayırlık alana Hünkar Çayırı denilmektedir. Fatih daha yolun başındayken 3 Mayıs 1481’de hastalanır ve Hükar Çayırında vefat eder.Tarihi hafızalarımıza Hünkar Çayırı böyle geçer.

TARİHİ HAFIZAMIZIN ÖNEMİ

Günlerdir satışı konuşulan Hünkar Çayırının önemini ve Tarihi hafızamızın önemine Prof. Dr. Mehmet Çelik şu sözlerle değindi: 3 Mayıs Perşembe günü Hünkar Çayırı’nda vefat etmiştir.Fatih Sultan Mehmet bir cihan hükümdarı değil. Fatih sadece bizim hafızamız bizim mazimiz ve geleceğimizin ışığı olmalı.

Çelik sözlerini şöyle devam ettirdi: Millet için hafızası tarihlerdir.Tarihini kaybeden millitlerin geleceği yoktur.Malesef bu yüzyılın başında bir imparatorluk kaybolup gitti.Biz sadece toprak kaybetmedik,ondan sonra kurduğumuz süreçte hafızamızı kaybettik.