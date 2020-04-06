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Mehmet Emin, parasını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Minik Mehmet Emin, kumbarasındaki parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Mehmet Emin, parasını

06 Nisan 2020 Pazartesi 21:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Emin Yorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na kumbarasında biriktirdiği 515 lirayla destek oldu.

Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Emin Yorgun, ailesinin vasıtasıyla mahalle muhtarı Ali Filiz'i arayarak, kumbarasında biriktirdiği parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla yürütülen kampanyaya bağışlamak istediğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamadığı için kendisine yardımcı olmasını istedi.

Muhtar Filiz'in, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından görevlendirilen polis memuru, Mehmet Emin'den kumbarasında biriktirdiği 515 lirayı teslim aldı.

Polis memuru, teslim aldığı parayı muhtar Filiz ile kampanyanın banka hesabına yatırarak, dekontu Mehmet Emin'e teslim etti. Polis memuru, çocuğa bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Mehmet Emin Yorgun da polis memuruna yardımından dolayı teşekkür ederek, vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.




AA
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