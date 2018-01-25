“Mehmetçiğimizin yanındayız”

Başkan Karaosmanoğlu, geleneksel olarak Kartepe ilçesi Köseköy İstasyon mahallesinde gerçekleştirilen bulgur pilavı ikramına katıldı. Kalabalık bir topluluğun hazır bulunduğu birliktelikte, Suriye’deki Zeytin Dalı Harekâtı başta olmak üzere tüm Mehmetçiklere ve emniyet güçlerine dua edildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, her yıl geleneksel olarak yapılan Kartepe ilçesindeki kanaat önderlerinden Muzaffer Varol’un evinde gerçekleşen bulgur pilavı ikramına katıldı. Mahalleli vatandaşların yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve ilçe başkanı Mustafa Kocaman’ın da hazır bulunduğu birliktelikte başta Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı ve ülkemizde terörle mücadele eden Mehmetçiklerle tüm emniyet mensuplarına dualar edildi. Başkan Karaosmanoğlu burada yaptığı konuşmada, “Kahraman askerlerimiz ülkemizdeki terör örgütleriyle mücadele ederken, şimdi de Suriye’de Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerini tamamen yok etmek için can başla büyük fedakârlıklar göstermektedir” dedi.

“KAHRAMAN ASKERİMİZ SURİYE KORİDORUNU TEMİZLEYECEKTİR”

Bugünlerde duaya, birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Haçlı orduları boş durmuyor. Bugün artık düşmanlarımız karşımıza çıkmıyor. Şimdilerde piyonlarını daha aktif kullanıyorlar. PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerini kuranlar, bunları ülkemiz üzerine salıyorlar. Bakın müttefik olduğunu her defasında ifade eden Amerika, terör örgütlerine binlerce tır dolusu silah ve mühimmat verdi. Cumhurbaşkanımız yaptıkları bu büyük hataları yüzlerine cesaretle her platformda söylüyor. Nasıl bir dostluk ki NATO’da beraber olduğumuz bir ülke bizim düşmanlarımıza ve terör örgütlerine destek veriyor. İnşallah kahraman askerimiz bu yaptıklarına cevaben Suriye koridorunu temizleyecektir. Artık o bölge temizlendikten sonra da ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimiz o topraklarda yaşayacak” şeklinde konuştu.

“ASKERİMİZE BÜYÜK BİR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNUYORLAR”

“Bütün bu saldırılara rağmen ekonomimiz ayaktadır” vurgusu da yapan Karaosmanoğlu, “Bizler de dua edeceğiz, ülkemize ve davamıza sahip çıkacağız. Sahip çıkmazsak ülkemizi çökertmek isteyenler geleceğimizi karartacaktır. Hedefleri de budur. Bugün dünya ülkelerinden ülkemiz üzerine plan yapanlar mutlak başarısız oluyor ve olmaya da devam edeceklerdir. Bakın Avrupalı ülkeler de Amerika’dan rahatsızdır. Kurtulmak istiyorlar. Şimdi Türkiye’nin bu çıkışı ve özellikle Birleşmiş Milletlerdeki Kudüs oylaması Amerika’nın çöküş tarihidir ve bu çöküş başlamıştır. Bizim güçlü olmamız İslam beldelerine büyük bir moral veriyor. Suriye’deki yapılan operasyonda temizlenen köylerdeki Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimiz askerimize büyük bir sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Ellerindeki hayvanları keserek askerimize ikram ediyorlar” ifadelerini sarf etti.

“ÜLKEMİZ İNSANINA DA DAHA ÇOK ÖZ GÜVEN VERMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanımız halkımızın verdiği yetkiyi sonuna kadar kullandığını belirten Karaosmanoğlu, “Türkiye artık bir ve beraber bir şekilde yoluna devam etmektedir. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Kocaeli’ye gelişi nedeniyle sizleri de İl Gençlik Kolları Kongremize davet ediyorum. Şunu da ifade etmeliyim ki ülkemizdeki yerli üretimin artması, milli savunma sanayisinin güçlenmesi ve üretimler gerçekleştirmesi ülkemiz insanına da daha çok öz güven vermektedir” ifadelerini kullandı. Köseköy İstasyon mahallesinde gerçekleştirilen birliktelikte, şehitler için Kuranı Kerim okundu ve dualarda edildi.