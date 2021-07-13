banner635
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mehtap ve Büyükada turları yeniden başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verilen ‘’Körfez’de Mehtap Turları ve Büyük Ada’ya Yolculuk’’ organizasyonlarını yeniden başlatıyor.

Mehtap ve Büyükada turları yeniden başlıyor

13 Temmuz 2021 Salı 09:27

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşlarımıza kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale gelen her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştireceği ‘Körfezde Mehtap Turları ve Büyük Ada’ya Yolculuk’ organizasyonları başlıyor.

 

MÜZİK EŞLİĞİNDE MEHTAP TURU
Mehtap Turları, 17 Temmuz ve 12 Eylül tarihleri arasında Cumartesi günleri yapılacak. Mehtap Turlarının ücretlendirmesi; tam 25 TL, öğrenci ise 17 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da müzik eşliğinde yapılacak olan gezi esnasında dondurma ve çay ikramı da yapılacak. Vatandaşlar 0262 339 40 50 numaralı telefondan turlar hakkında bilgi alabilecek.

 

BÜYÜK ADA’YA YOLCULUK
İstanbul Büyükada turları ise 17 Temmuz ve 12 Eylül tarihleri arasında Pazar günleri gerçekleştirilecek. Tam 50 TL, öğrenci ise 44 TL olacak. Darıca’dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 30 TL, öğrenci ise 28 TL olacak. Büyük Ada gezisi esnasında da dondurma ve çay ikramı yapılacak.

 

İRTİBAT NUMARALARI
Vatandaşlar, İzmit (0262 339 40 50 ), Değirmendere (0262 426 19 21), Karamürsel (0262 452 45 48) ve Darıca (0262 745 66 90) numaralı telefonlardan bilgi alabilecekler ve rezervasyonlarını ise bizzat iskelelere başvurarak yapabilecek.

















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Belde A.Ş. ve Ulaşımpark çalışanları Bayrama mutlu girdi Belde A.Ş. ve Ulaşımpark çalışanları Bayrama...
Büyükşehir'den kurban sırası çağrısı Büyükşehir'den kurban sırası çağrısı
Ellerimde Güç Var Projesi'nde teorik eğitimler tamamlandı Ellerimde Güç Var Projesi'nde teorik eğitimler...
Dilovası’nda yollar bakımdan geçiyor! Dilovası’nda yollar bakımdan geçiyor!
Gebze'nin dört bir yanında altyapı çalışmaları sürüyor Gebze'nin dört bir yanında altyapı çalışmaları...
BAŞKAN KOCAMAN HAFTA SONU 21 CEMİYETE KATILDI BAŞKAN KOCAMAN HAFTA SONU 21 CEMİYETE KATILDI
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Belde A.Ş. ve Ulaşımpark çalışanları Bayrama...
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark A.Ş. ve Belde A.Ş. çalışanları Kurban Bayramı öncesi...

Haberi Oku