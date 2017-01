Mekke’nin Fethi coşkuyla kutlandı

AGD tüm Türkiye’de olduğu gibi Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi de Mekke’nin Fethi programının büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetleriyle devam eden programda, Kuran-ı Kerim tilavetlerini gerçekleştiren Hafız Cihan Kodal ve Hafız Adem Seymen programa katılanların gönüllerini mest etti.

FETİH AŞKIYLA YAŞAMALIDIR

Programın devamında selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli İl Başkanı Mustafa Cebeci şunları söyledi: “İslam, hayatın her alanını kuşatmıştır. Biz de böyle bir inancın mensupları olarak bu gece burada birlikteyiz. Kâbe, yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır. Biz şehirlerin anası Mekke’nin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Her akşam ana haber bültenlerinde patlayan bombalara, çatışmalara, savaşlara dair haberler duymak canımızı yakıyor. Her akşam ana haber bütenlerinde yaşamını yitirmiş insanlar görmek, kolu, bacağı kopmuş insanlar görmek, yetim kalmış çocuklar, dul kalmış kadınla, gözü yaşlı anneler görmek canımızı yakıyor. Bütün bu olup biten üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır.

İŞGAL PROJESİ

Diğer taraftan Hazreti Ömer döneminde İslamlaşmaya başlamış, Malazgirt Meydan Muharebesi ile İslam yurdu oluşu perçinlenmiş bu coğrafyada yılbaşı gecesi adı altında her türlü ifsadın ve tahribatın yapılmasının da emperyalist bir işgal projesi olduğu unutulmamalıdır. Ülke genelinde dört yüz bin gencimizin katıldığı siyer-i Nebi yarışması birilerinin ifsat etmeye çalıştığı gençlerimize Efendimiz(sav)’in en güzel örnek olduğunu hatırlatma gayemizdir. Biz, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir kutlu peygamberin, önderimiz, efendimiz hazreti Muhammed Mustafa(sav)’in komutasında gerçekleşen Mekke’nin Fethini her yıl yeniden kutlayarak küresel emperyalist kuşatmaya, kültürel bir kuşatmaya cevap verdiğimizin farkındayız.”

Selamlama konuşmasının ardından sahne alan Ziyafet Sofrası adlı tiyatro oyunuyla devam eden programda geçtiğimiz ay yapılan Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren ortaokul ve lise öğrencilerinin ödülleri takdim edildi. Kudüs ziyareti için yapılan çekilişle program sona erdi.